Минчанка в 54 года впервые стала мамой

Новости Беларуси. Возраст счастью не помеха. То, что стать мамой никогда не поздно, доказала 54-летняя минчанка, которая родила двойню. Два сына-богатыря появились на свет в научно-практическом центре «Мать и дитя» еще 7 августа. Но лишь сегодня счастливую маму выписали.

Татьяна сегодня не замечает ничего вокруг – ни цветов, ни подарков. Все внимание ее мальчишкам – детям, которых она так долго ждала.

Женщина, не скрывая слез, говорит, что всегда мечтала о большой семье. И лишь сейчас, в 54 года, ее мечта осуществилась.

Татьяна Короткая:

Я очень рада и счастлива, что у меня появились такие два сыночка. Главное, решиться и поставить цель перед собой. Все, что захочешь, всегда может исполниться, если этого очень-очень захотеть. Я этого очень-очень захотела. И все у меня получилось.

Беременность у Татьяны была не из легких – в первые недели мучил токсикоз, ближе к родам стало тяжело ходить. Да и сейчас основные трудности только начинаются: шутка ли, поднять одной двух мальчишек. Но Татьяна не сдается, говорит, что готова преодолеть все. Главное, чтобы сыновья выросли счастливыми.

Татьяна Короткая:

Жизнь – это нелегкая штука. Легко – это не интересно жить. Легко, наверное, никому не бывает в этой жизни. Надо, чтобы было трудно.

Ольга Камульчик, подруга:

Когда она сказала о том, что она планирует, я просто помолчала, а в душе подумала: она справится. Потому что видно сразу человека. Она сильная. Говорю: «Танечка, ты еще внуков дождешься».

Татьяна своим стремлением иметь детей и тем, что ее мечта все же осуществилась лишний раз доказала, что стать счастливой можно в любом возрасте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.