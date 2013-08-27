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В Беларуси установили памятник слуцкому поясу

27 августа 2013 14:59
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Новости Беларуси. Непоколебимый бренд. В Слуцке установили памятник «Возрождение слуцкого пояса». Скульптура украсила сквер возле фабрики «Слуцкие пояса».

Автор работы – Сергей Гумилевский – в основу монумента поместил василек, который обрамляет знаменитый пояс. К слову, цветок – элемент неслучайный. Он присутствует на многих оригинальных поясах, а в этом случае символизирует ренессанс легендарных изделий.

В ближайшее время мастер планирует украсить город еще одной работой. Скульптура «Ткач» расположится возле здания фабрики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Екатерина Волчик, заместитель начальника производственно-технического отдела КУП «Слуцкое ЖКХ»:
Место красивое. Будем считать, что это будет одно из таких мест, где будут собираться горожане, куда будут приезжать гости нашего города. Это место, где, будем говорить так, можно что-то посмотреть. Наш город преобразуется, будет очень много туристов, на экскурсии будут приезжать. Все-таки Слуцк, слуцкий пояс – этим все сказано.

# общество # Слуцкие пояса # Достопримечательности Беларуси # Екатерина Волчик # КУП «Слуцкое ЖКХ»

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