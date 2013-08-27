Проект АТОМ: 29 августа в 11 часов 5 минут по местному времени во всех странах мира память жертв ядерных испытаний почтут минутой молчания

Новости Беларуси. Безъядерный мир - будущим поколениям. В Минске этой теме была посвящена конференция, которая объединила руководителей госорганов Беларуси и глав дипломатических миссий иностранных государств. Встреча прошла накануне Международного дня против ядерных испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект Резолюции по дате был предложен Казахстаном: ведь именно 29 августа был закрыт Семипалатинский испытательный полигон. Это послужило началом процесса отказа страны от одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия.

В рамках реализации резолюции Казахстан инициировал проект АТОМ. Под его эгидой 29 августа в 11 часов 5 минут по местному времени во всех государствах мира память жертв ядерных испытаний почтут минутой молчания.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь

У нас, у Казахстана и Беларуси, в этом вопросе - вопросе борьбы и профилактики испытаний, по полному запрету - единые. И в этом вопросы мы всегда ощущаем поддержку на самом высоком уровне от белорусского руководства инициатив Казахстана. И Казахстан поддерживает Беларусь.