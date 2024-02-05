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Беларусь полностью отказалась от приобретения электроэнергии за рубежом

05 февраля 2024 07:13
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Беларусь входит в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе страны. С момента синхронизации турбогенератора первого блока станции с энергосистемой выработано уже более 23 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь полностью отказалась от приобретения электроэнергии за рубежом-1

После ввода АЭС наша страна полностью отказалась от приобретения электрической энергии за рубежом. Снижена зависимость от импортируемого природного газа. Станция также обеспечивает спрос реального сектора экономики и населения. А он возрастает. Кроме того, проект стал хорошим стимулом для развития смежных отраслей. В числе перспективных направлений электротранспорт. Сегодня два энергоблока АЭС обеспечивают уже около 40 % потребности страны в электроэнергии.

# АЭС в Беларуси # общество

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