Беларусь полностью отказалась от приобретения электроэнергии за рубежом

Беларусь входит в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе страны. С момента синхронизации турбогенератора первого блока станции с энергосистемой выработано уже более 23 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После ввода АЭС наша страна полностью отказалась от приобретения электрической энергии за рубежом. Снижена зависимость от импортируемого природного газа. Станция также обеспечивает спрос реального сектора экономики и населения. А он возрастает. Кроме того, проект стал хорошим стимулом для развития смежных отраслей. В числе перспективных направлений электротранспорт. Сегодня два энергоблока АЭС обеспечивают уже около 40 % потребности страны в электроэнергии.