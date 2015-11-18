ЗАГСы Минска ввели предварительную запись на регистрацию брака только через Интернет

Когда молодые люди определяются с датой регистрации, имеют право подать за три месяца заявление в ЗАГС. Три месяца - оптимальный срок. Предварительная запись позволяет молодым людям забронировать эту дату раньше. Безусловно, предварительная запись не освобождает молодых людей от того, чтобы все-таки подать заявление в ЗАГС. Все равно придётся туда прийти. Но уже сегодня они могут выбрать эту дату и быть уверенными в том, что они обязательно попадут на этот день в ЗАГС.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Наталья Филимонова, начальник отдела ЗАГС администрации Московского района г.Минска рассказала подробнее о предварительной записи на регистрацию брака.