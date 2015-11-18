Где нужно становиться на налоговый учет, если фактическое проживание не совпадает с районом, в котором сдается помещение?

Ежедневно операторы горячей линии телеканала принимают около 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на брачных аферистов до претензий к коммунальным службам.

Вопрос задает житель Минска:

Я бы хотела сдать квартиру на длительный срок студентам. Где нужно становиться на налоговый учет, если я фактически проживаю в одном районе, а помещение хочу сдать в другом?

Елена Мойсейчик, юрист:

Постановка на учет и уплата налога производятся по месту регистрации плательщика, независимо от расположения объекта налогообложения.