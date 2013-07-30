Американские психологи: самый счастливый возраст – 23 года и 69 лет

Новости США. Успешность и богатство человека зависят от счастливого детства. К такому выводу пришли американские психологи.

Они проанализировали данные 15 тысяч человек. Им удалось доказать, что люди, которые в детстве испытывали больше позитивных эмоций, сумели добиться большего финансового благополучия.

А наиболее счастливый возраст – 23 года и 69 лет. Это связано с тем, что молодежь еще не имеет багажа отрицательного опыта, а пожилые люди уже научились не жалеть о прошедшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.