Прямой эфир

Американские психологи: самый счастливый возраст – 23 года и 69 лет

30 июля 2013 11:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Успешность и богатство человека зависят от счастливого детства. К такому выводу пришли американские психологи.

Они  проанализировали данные 15 тысяч человек.  Им удалось доказать, что люди, которые в детстве испытывали больше позитивных эмоций,  сумели добиться большего финансового благополучия.

А наиболее счастливый возраст – 23 года и 69 лет. Это связано с тем, что молодежь еще не имеет багажа отрицательного опыта, а пожилые люди уже научились не жалеть о прошедшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Консультация психолога

Другие новости рубрики

Все новости
В Свято-Успенском Жировичском монастыре - уборочная кампания
29 июля 2013 16:40

В Свято-Успенском Жировичском монастыре - уборочная кампания

В Беларуси срок приема документов в вузы сельскохозяйственного профиля продлен до 31 июля
29 июля 2013 10:52

В Беларуси срок приема документов в вузы сельскохозяйственного профиля продлен до 31 июля

Погода в Беларуси: 29 июля ожидается жара до +34°С
29 июля 2013 10:51

Погода в Беларуси: 29 июля ожидается жара до +34°С