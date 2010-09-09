«Минчанин года» Людмила Калмыкова: Инвалид - человек с НЕограниченными возможностями

Грамота, пожалуй, единственное, что выдаёт её возраст. Да и о том, что руководитель Минского объединения инвалидов Людмила Калмыкова с детства на костылях, тоже так сразу и не скажешь. Ведь по самым высоким ступенькам профессионального роста она прошлась более чем уверенно. После школы — вуз, после диплома — научная и вот сейчас — общественная деятельность.
Людмила Калмыкова, председатель правления Минской городской организации общественного объединения « Белорусское общество инвалидов»:
Работала я в коллективе здоровых людей, так скажем, и никогда не говорила о том, что у меня есть какие-то льготы, я работала абсолютно на равных. Поэтому никому из окружающих меня людей не приходило в голову относиться ко мне как к инвалиду. Если ты хочешь, чтобы тебя воспринимали как равного, старайся быть равным
Наталья Кунина, специалист по социальной работе Минского городского открытого общественного объединения» Белорусское общество инвалидов»:
Людмила Тимофеевна очень мобильная. Пожелала бы ей успехов в работе, долголетия, чтобы так дальше держалась, потому что она молодец действительно.
Людмила Калмыкова, председатель правления Минской городской организации общественного объединения « Белорусское общество инвалидов»:
Вот почему я являюсь противником того, когда говорят, что инвалид — человек с ограниченными возможностями, потому что я говорю очень часто: это человек именно с неограниченными возможностями. Если человек рисует ногами или зубами, и его картины вызывают восхищение, как тут можно говорить об ограниченных возможностях?
Она не просит помощи, но помогает. Ходит с трудом, но может дать мастер-класс по автовождению. И её главная профессиональная мечта - убрать не только маленькие барьеры, но и те, что внутри каждого из нас.
Людмила Калмыкова, председатель правления Минской городской организации общественного объединения « Белорусское общество инвалидов»:
Иногда в разговоре с людьми я говорю: «Да, ну вот я — инвалид» — и такая, знаете, реакция... Они говорят: «Ой, а мы забыли об этом». Они воспринимают меня, как абсолютно такого же человека.