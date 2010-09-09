«Минчанин года» Людмила Калмыкова: Инвалид - человек с НЕограниченными возможностями

Она неуверенно стоит на ногах, но привыкла протягивать руку помощи. На стенах её личного кабинета — дипломы и благодарности, а в памяти — самое главное «спасибо». От тех, чью жизнь удалось сделать ярче и динамичнее.

Грамота, пожалуй, единственное, что выдаёт её возраст. Да и о том, что руководитель Минского объединения инвалидов Людмила Калмыкова с детства на костылях, тоже так сразу и не скажешь. Ведь по самым высоким ступенькам профессионального роста она прошлась более чем уверенно. После школы — вуз, после диплома — научная и вот сейчас — общественная деятельность.

Людмила Калмыкова, председатель правления Минской городской организации общественного объединения « Белорусское общество инвалидов»:

Работала я в коллективе здоровых людей, так скажем, и никогда не говорила о том, что у меня есть какие-то льготы, я работала абсолютно на равных. Поэтому никому из окружающих меня людей не приходило в голову относиться ко мне как к инвалиду. Если ты хочешь, чтобы тебя воспринимали как равного, старайся быть равным

Наталья Кунина, специалист по социальной работе Минского городского открытого общественного объединения» Белорусское общество инвалидов»:

Людмила Тимофеевна очень мобильная. Пожелала бы ей успехов в работе, долголетия, чтобы так дальше держалась, потому что она молодец действительно.

Людмила Калмыкова, председатель правления Минской городской организации общественного объединения « Белорусское общество инвалидов»:

Вот почему я являюсь противником того, когда говорят, что инвалид — человек с ограниченными возможностями, потому что я говорю очень часто: это человек именно с неограниченными возможностями. Если человек рисует ногами или зубами, и его картины вызывают восхищение, как тут можно говорить об ограниченных возможностях?

Она не просит помощи, но помогает. Ходит с трудом, но может дать мастер-класс по автовождению. И её главная профессиональная мечта - убрать не только маленькие барьеры, но и те, что внутри каждого из нас.

Людмила Калмыкова, председатель правления Минской городской организации общественного объединения « Белорусское общество инвалидов»:

Иногда в разговоре с людьми я говорю: «Да, ну вот я — инвалид» — и такая, знаете, реакция... Они говорят: «Ой, а мы забыли об этом». Они воспринимают меня, как абсолютно такого же человека.