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В Минске организовано 140 точек по продажам картофеля и овощей

09 сентября 2010 13:31
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Сезон выездной торговли в столице начался раньше срока.

В Мингорисполкоме решили помочь сельхозпредприятиям и фермерских хозяйствам реализовать небывалый урожай плодоовощной продукции. Для этого во всех районах города организовано 140 точек по продажам картофеля и овощей.

К слову, в этом году продать свой урожай смогут и простые дачники. Достаточно лишь документально подтвердить качество выращенной продукции.

Лариса Комарова, начальник управления торговли Мингорисполкома:
Участки для реализации выращенной продукции определяются администрацией района с учетом приближенности их к местам нахождения населения. При этом будут создаваться определенные условия для доставки плодоовощной продукции, особенно это касается ветеранов, других социально защищенных слоев населения.

# общество

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