Соглашения о малом приграничном движении ожидают тысячи жителей Беларуси и Литвы

Так уж исторически сложилось, что по обе стороны границы Евросоюза живет немало родственников, для которых ближнее зарубежье превратилось в дальнее. Для того, чтобы повидать близких, которые живут буквально в нескольких шагах, им приходится преодолевать сотни километров, чтобы купить недешевые визы.

Приезд родных для нее уже который год — тот же праздник. Только случается он куда реже, чем день рождения или Новый год. В Литве у Алины Мачель родные брат, сестра и тетя. У женщины наболело. Говорит, эта заграница, до которой пешком можно дойти, отдалила семью сильнее самого дальнего зарубежья.

Ностальгические разговоры о том, как через границу ходили к своим же без виз и разрешений, здесь заводят часто и практически на каждой лавочке. Если бы преодолевать белорусско-литовский рубеж стало хоть немного проще, тысячи человек по обе стороны смогли бы куда чаще видеть родных. А Виктор Бернардович — и Бог с ними, с усами — сумел бы ненадолго вернуться в детство.

Виктор Раткевич, житель деревни Большие Якентаны:

Поезд 20 копеек — и в Вильнюс: мороженого покушали, газировки попили — и обратно приезжаем. А сейчас может и не газировки, но посмотреть съездили бы.

Моника Янульчик, жительница деревни Большие Якентаны:

Детки мои, а где ж мы наездимся в Гродно готовить документы эти? Три раза надо ехать, помрешь в этой дороге.

У Моники Витольдовны нет времени, и еще меньше — сил, чтобы ехать за сотню километров и заниматься визой. У нее и фактически без нее в Литве уже выросли внуки. Но дело даже не в них. В соседнем государстве — отсюда всего семь километров — похоронены ее родные братья. И она никак не может простить себе, что не может добраться к близким на кладбище.

Соглашения о малом приграничном движении ждут, пожалуй, по все стороны на которой это движение и будет проходить в оптимальном случае. Ведь, действительно, насколько обидно, когда люди годами не видят родных, до которых и ехать-то меньше десяти километров. Поэтому и в той, и в этой деревне надеются, что совсем скоро в сплошной госграницы наступит судьбоносный разрыв.