«Это сердце города»: история Минского Замчища XII-XIII веков и планы на будущее

Город исторический меняется, возрождается, оживает вновь. В 2004 году благодаря археологическим раскопкам и сохранившимся документам на месте главного центра самоуправления XVII века – Ратуши – появился ее воссозданный аналог.

Сегодня к уникальному зданию, как и несколько веков назад, прилегает сквер. А если обойти Ратушу с другой стороны, то можно встретить величественного войта с ключами от города и королевской грамотой. Чуть поодаль – еще одно напоминание о получении Минском Магдебурского права – «Городские весы». А дальше – только лучше.

Уже в 2017 году квартал в районе улиц Комсомольской и Революционной ждет реконструкция. Здесь появятся скульптурные композиции и фонтаны, обновят дороги и освещение.

Некоторые изменения ждут и Раковское предместье. В перспективе здесь планируют создать многофункциональный комплекс. Завершится реконструкция исторического центра столицы воссозданием Минского Замчища, которое станет визитной карточкой города.

Сергей Тарасов, археолог, кандидат исторических наук:

Мінскае Замчышча – гэта цэнтр старажытнага горада, гэта замак, які быў тут узведзены прыблізна ў другой палове XI - пачатку XII стагоддзяў. Калі горад Менск быў перанесены з ракі Менкі сюды, на Свіслач, то ён значна пашырыў свае памеры. Вось мы зараз знаходзімся як раз на гэтым самым замчышчы. Я стаю прыблізна на месцы, дзе праходзіў калісьці гарадскі вал. Крышку правее ад мяне будуць рэшткі мінскай брамы, якая была раскапана ў 1984-85 гадах, і зроблема рэканструкцыя гэтай брамы.

Впервые исследовать эту часть современного Минска начали в 1947 году. После были археологические раскопки в 60-ых и 80-ых годах. Последние отличились своей масштабностью и количеством уникальных находок, которыми похвастаться может не каждый город Европы. Но тогда остатки древнего Замчища не удалось музеефицировать. На этом месте прокладывалась вторая линия метро, и работы нельзя было затягивать.

Сергей Тарасов, археолог, кандидат исторических наук:

Былі знойдзены падмуркі храма XII стагоддзя, які, на вялікі жаль, ніколі не быў дабудаваны. Але падмуркі ляжаць за маёй спіной, прыблізна на тым месцы, дзе зараз пазначаны гэты храм, зверху. Яны знаходзяцца ў зямлі. Але месца лічылася святым. І ўжо ў XII стагоддзі, пачатку XIII, там пачалі хаваць заможных людзей. І сярод іх знойдзена была падчас раскопак: у труне ляжала жанчына, у якой валасы былі складзены ў касу і завязаны на галаве. Яе называюць мінская князёўна. А ўвогуле тут было знойдзена каля 30 пахаванняў як раз XII - пачатку XIII стагоддзяў. Удалося знайсці і менскую браму, і вуліцы, і дамы старажытнага Менка. І безліч самых розных знаходак. Асабіста я тады займаўся скураю. Гэтыя чаравікі, амаль што цэлыя, жывыя, знаходзіліся прама ў культурным слое. Знаходак тут было тысячы. Самае цікавае – гэта, канешне, то, што была выяўлена канструкцыя гэтага замка, гэтага вала. Яна была няпростая. Гэта былі накаты з бярвенняў.

Культурный слой, который залегает на этой территории, по предположению археологов, достигает 8 метров. На протяжении нескольких тысячелетий Замчище было крепостью и центром древнего Минска.

Сергей Тарасов, археолог, кандидат исторических наук:

Гэта пачатак горада, гэта сэрца горада. І, потым, гэта помнік археалогіі, адзін з першых помнікаў археалогіі, якія былі ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І помнік не даследаваны да канца. Таму, я думаю, першая наша задача – гэта захаваць, не пашкодзіць. Другая задача – даследваць. Трэцяя задача – зрабіць тут музейны комплекс, каб людзі, якія прыязджаюць сюды, бачылі, адкуль Менск пачынаўся.

Замчище пережило не одну битву и с годами было разрушено. Но у нас есть шанс увидеть, каким оно было. Уже давно готов проект по созданию национального историко-археологического центра «Минское Замчище».

В 2004 году был объявлен конкурс на реконструкцию исторического центра. Из-за сложности задачи решение по организации Замчища откладывалось. Но, похоже, скоро дело сдвинется с мертвой точки. Застройка начнется на месте Республиканского дома физкультуры. Здесь создадут фрагмент города XII века в натуральную величину – макет уникальной въездной брамы, оборонительных валов, храма, улиц и домов. Каждый желающий сможет окунуться в атмосферу города того времени: побродить по улочкам, заглянуть в жилища, рассмотреть предметы быта и одежду средневековых минчан. Дальше расположится музейный комплекс.

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчына»:

Проектом предусмотрено строительство музейного комплекса на месте одного из раскопов, в котором предполагается разместить музейную экспозицию истории развития города Минска, а также найденные в ходе археологических исследований останки деревянных конструкций, строений, начиная с XII века.

Над музейным комплексом расположится амфитеатр на 240 зрительских мест. Познакомиться с историей города можно будет не только благодаря прекрасной экспозиции, но и мультимедийному шоу: по вечерам на специальных подвесных экранах можно будет увидеть археологические находки, а также предметы быта и одежду того времени.

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчына»:

На территориии данного комплекса предполагается смоделировать русло реки Немига. Кроме того, Минское Замчище с Троицким предместьем будет соединено пешеходным мостом.

В центре пешеходного моста разместится скульптурная композиция, посвященная той самой водяной мельнице из легенды про «асiлка Менеска».

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчына»:

На территории так называемого нижнего рынка будут торговые павильоны для реализации продукции ремесленников, их творчества, и размещены объекты общественного питания, объекты сезонной торговли.

Минское Замчище станет точкой притяжения, поэтому здесь будет предусмотрена стоянка для туристического транспорта. Кстати, знакомиться с историей столицы минчане и гости столицы станут задолго до осуществления этого грандиозного проекта. К юбилейному, 950-у Дню рождения города, здесь планируют создать небольшую экспозицию, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Это все еще предстоит осуществить, и главное, что нам есть, о чем помнить и чем гордиться.