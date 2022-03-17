Прямой эфир

«Помощь мы получаем не только по праздникам». Белорусский союз женщин проводит акцию «Подари улыбку»

17 марта 2022 15:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утро детей, которые лечатся в клиническом центре паллиативной помощи, началось с подарков. Белорусский союз женщин передал учреждению здравоохранения средства личной гигиены, памперсы, простыни и матрацы в рамках акции «Подари улыбку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем подарки подготовили сами волонтеры за собственные средства.

«Помощь мы получаем не только по праздникам». Белорусский союз женщин проводит акцию «Подари улыбку»-1

Алла Райцес, председатель объединенной организации «Белорусского союз женщин» Беларусбанка:
80 % членских взносов у нас идет на благотворительность. Как правило, свою благотворительность мы распространяем на тех, кто больше всего в ней нуждается. Если у нас маленькие районные центры, мы узнаем, где есть больные детки, в чем они больше всего нуждаются, там мы оказываем конкретную адресную помощь.

«Помощь мы получаем не только по праздникам». Белорусский союз женщин проводит акцию «Подари улыбку»-4

Людмила Бомберова, директор Республиканского клинического центра паллиативной медицинской помощи детям:
Сегодня у нас очень радостное, приятное для нас событие, потому что к нам приехали добрые люди, которые привезли нужное, необходимые для нас принадлежности. Особенно радует то, что помощь мы получаем не только по праздникам.

«Помощь мы получаем не только по праздникам». Белорусский союз женщин проводит акцию «Подари улыбку»-7

Благотворительной программе уже больше двух десятков лет, а ее география включает в себя помощь медцентрам по всей стране. За эти годы построено и полностью оборудовано 17 домов семейного типа. А в 2021 году для больниц в красной зоне приобретались аппараты ИВЛ, диагностическое оборудование, дозаторы и маски.

# Благотворительная акция # общество # Алла Райцес # Людмила Бомберова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кубраков поздравил военнослужащих с получением квартир: любая задача выполняется легко, если дома порядок
17 марта 2022 14:57

Кубраков поздравил военнослужащих с получением квартир: любая задача выполняется легко, если дома порядок

«Идеальна, всё с ремонтом». Семьям военнослужащих вручили ключи от квартир
17 марта 2022 14:56

«Идеальна, всё с ремонтом». Семьям военнослужащих вручили ключи от квартир

Карпенков: все задачи за 2021 год успешно выполнены, провокаций не допущено, общественный порядок обеспечен
17 марта 2022 14:43

Карпенков: все задачи за 2021 год успешно выполнены, провокаций не допущено, общественный порядок обеспечен