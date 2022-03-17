«Помощь мы получаем не только по праздникам». Белорусский союз женщин проводит акцию «Подари улыбку»

Новости Беларуси. Утро детей, которые лечатся в клиническом центре паллиативной помощи, началось с подарков. Белорусский союз женщин передал учреждению здравоохранения средства личной гигиены, памперсы, простыни и матрацы в рамках акции «Подари улыбку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем подарки подготовили сами волонтеры за собственные средства.

Алла Райцес, председатель объединенной организации «Белорусского союз женщин» Беларусбанка:

80 % членских взносов у нас идет на благотворительность. Как правило, свою благотворительность мы распространяем на тех, кто больше всего в ней нуждается. Если у нас маленькие районные центры, мы узнаем, где есть больные детки, в чем они больше всего нуждаются, там мы оказываем конкретную адресную помощь.

Людмила Бомберова, директор Республиканского клинического центра паллиативной медицинской помощи детям:

Сегодня у нас очень радостное, приятное для нас событие, потому что к нам приехали добрые люди, которые привезли нужное, необходимые для нас принадлежности. Особенно радует то, что помощь мы получаем не только по праздникам.