Минчане года Людмила Казаченок и Павел Черноглаз – о своей профессии и столице

Школьники:

Людмила Геннадьевна – достаточно хороший учитель, хоть и строгая, но справедливая. Она хорошо учит нас, все понятно.

Благодаря ей мы участвовали во многих городских олимпиадах, брали места.

С 7 класса, как она стала нашей классной, полюбили ее сильно, она все время поддерживает. Если нам нужна помощь, всегда подойдет и поинтересуется, что случилось, поможет в этом.

Если учитель соединяет в себе любовь к своему делу и любовь к ученику, это совершенный учитель. Слова Льва Толстого как нельзя лучше подходят учителю русского языка и литературы 144-й школы Людмиле Геннадьевне Казаченок.

Она росла в семье педагогов, с малых лет ходила к маме на уроки и так прониклась профессией, что с выбором определилась с детства. Вот уже более 40 лет она с энтузиазмом работает в школе, воспитала немало поколений и продолжает развивать таланты детей. Ее ученики – всегда лидеры на вступительных экзаменах и не нуждаются в репетиторах.

Людмила Казаченок, учитель русского языка и литературы, минчанин года в сфере среднего образования:

Я очень люблю общение с ребятами, это дает такой позитив, желание дальше работать, с ними интересно, с ними сложно бывает, но дети всегда ценят искреннее отношение к ним, справедливость. Много времени проводим в музеях, на концертах. Сейчас они попросили сходить в оперный театр. Много спортивных мероприятий посещаем, общаемся, классные часы, дополнительные занятия, уроки. А литература – вообще учебник жизни.

В кабинете Людмилы Геннадьевны есть своя библиотека: собрание классики для учеников, среди раритетов – книги с произведениями Пушкина издательства 20-30 годов прошлого века.

На уроках смотрят экранизации и пишут отзывы. Она умеет заинтересовать, привить любовь к чтению и научить анализировать, поэтому среди воспитанников – успешные профессионалы.

За работу с одаренными детьми Людмила Геннадьевна получила две благодарности от Президента Беларуси, сегодня она отличник образования.

Кстати, во время уроков на партах – только пособия, тетради и никаких телефонов. Сегодня многие ругают молодежь за жизнь в социальных сетях и компьютерах, но учитель уверена, что всему есть своя мера, и с радостью готова поучиться мобильным новинкам у своих учеников.

Наша героиня родом из Столбцовского района, в Минске живет со студенчества. Она любит, ценит столицу и воспитает еще немало достойных горожан. Такая она – минчанка года, лучший учитель в сфере среднего образования!

Людмила Казаченок, учитель русского языка и литературы, минчанин года в сфере среднего образования:

Мы учились на филфаке, возле Дома офицеров скверик был любимый, где мы любили отдыхать. Я люблю Ботанический сад, по берегу Свислочи погулять, в парке имени Горького, где когда-то мы с мужем водили свою меленькую дочку. Вообще наш город прекрасный, я люблю по городу гулять.

А этот минчанин года еще в младших классах писал в сочинениях, что будет врачом. Его дедушка спасал жизни людей на войне. Его рассказы настолько захватили внука, что с профессией мальчишка определился сразу.

Павел Феликсович Черноглаз уже 15 лет работает хирургом, учился в Минске, год стажировался в Италии по международной программе подготовки специалистов в области кардиохирургии и сосудистой хирургии.

Он признается, что сердечно-сосудистые заболевания – беда всех европейских развитых стран. Количество пациентов за год – более 2000. Все случаи уникальны, за каждой успешной операцией – огромный труд команды и очень много переживаний, ведь, согласитесь, нет больше профессии с такой высокой долей ответственности, где секунды решают все.

Павел Черноглаз, врач-рентгено-эндоваскулярный хирург (заведующий кабинетом) ангио-графического кабинета, минчанин года в сфере здравоохранения:

Самый большой успех, я считаю, это те навыки, которые удалось освоить, и возможность их применять в повседневной практике. Я всегда избегаю фразы «простая операция». У меня очень часто коллеги спрашивают, долго ли мне. Я никогда не говорю 15-20-30 минут. Любая операция, которую ты планируешь сделать за 15 минут, может стать операцией в 3-4 часа. Плюс мы, хирурги, суеверны. Никогда не говорим надолго, не надолго.

В родной первой городской клинической больнице – ультрасовременное оборудование европейского уровня. Город развивается, модернизирует медицину и технику, которая помогает спасти жизнь и принять правильное решение.

В Беларуси еще с момента образования медицинской кафедры Белгосунивеситета была сильная школа хирургов и она неустанно укрепляется, за каждой операцией – максимум усилий и знаний врача.

Павел Феликсович сейчас перебрался с семьей за город, но он обожает столицу и называет себя центральным жителем. Верхний город, Троицкое предместье – любимые места для прогулок и вдохновения с семьей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Павел Черноглаз, врач-рентгено-эндоваскулярный хирург (заведующий кабинетом) ангио-графического кабинета, минчанин года в сфере здравоохранения:

Я полностью чувствую себя минчанином, потому что люблю свой город, я очень люблю сюда возвращаться, люблю следить, что с ним происходит. На мой взгляд, он становится еще более уютным, чем был, досмотренным. Мне это очень нравится. Быть минчанином года очень почетно. Город – это же не просто дома, стены, дороги, асфальт или вычищенные дорожки. Город – это люди, которые это все делают. И я в силу своей специальности, профессии, которую выбрал, как раз-таки этим людям обязан помогать. К сожалению, мы прекрасно знаем, что город колоссально пострадал, фактически был разрушен во время войны. Но, наверное, дух этого старого города никуда не делся. Я очень люблю центр.