Последние новости из Минска россияне увидят в «Вечерней Москве»

Москва и Минск ближе, чем кажется. Ведущие печатные издания белорусской и российской столиц сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Узнать, чем живут москвичи - минчане смогут на страницах специального вкладыша в «Вечернем Минске». В свою очередь последние новости из белорусской столицы россияне увидят в «Вечерней Москве». Этот совместный проект станет своеобразным гидом по медиапространству двух городов и еще больше сблизит их жителей. Кстати, первые минские страницы в московской вечерке уже увидели свет.