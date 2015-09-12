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Последние новости из Минска россияне увидят в «Вечерней Москве»

12 сентября 2015 11:24
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Москва и Минск ближе, чем кажется. Ведущие печатные издания белорусской и российской столиц сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Узнать, чем живут москвичи - минчане смогут на страницах специального вкладыша в «Вечернем Минске». В свою очередь последние новости из белорусской столицы россияне увидят в «Вечерней Москве». Этот совместный проект станет своеобразным гидом по медиапространству двух городов и еще больше сблизит их жителей. Кстати, первые минские страницы в московской вечерке уже увидели свет.

 

# общество # Беларусь-Россия # Лилия Ананич

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