Минчанам нужно заключить индивидуальные договоры с коммунальщиками до начала отопительного сезона

Новости Беларуси. Успеть до 1 октября. Коммунальные службы предлагают минчанам заключить индивидуальные соглашения до начала отопительного сезона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Успеть до 1 октября. Коммунальные службы предлагают минчанам заключить индивидуальные соглашения до начала отопительного сезона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Объявления об этом появились на подъездах многих домов. Раньше ЖКХ заключали договоры с владельцами квартир на все услуги, кроме теплоснабжения. Однако отношения между заказчиком и исполнителем пришло время упорядочить.
Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Мы проводим в соответствии с законом «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Все основные дополнительные услуги по линии ЖКХ должны быть оформлены в соответствии с договором. В Минске мы должны заключить порядка 630 тысяч договоров с населением. На сегодня мы выходим на срыв порядка 300 тысяч. За ближайшие недели мы должны подтянуть эту цифру.
В документе прописаны обязанности и ответственность поставщиков и потребителей. А также зафиксированы правила оплаты услуги. Теперь предъявить претензии к качеству станет проще. У каждого владельца жилья в Минске должны быть заключены в среднем 5 соглашений. В их числе договоры на воду, газ, техобслуживание и капитальный ремонт.