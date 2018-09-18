Минчанам нужно заключить индивидуальные договоры с коммунальщиками до начала отопительного сезона

Новости Беларуси. Успеть до 1 октября. Коммунальные службы предлагают минчанам заключить индивидуальные соглашения до начала отопительного сезона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Объявления об этом появились на подъездах многих домов. Раньше ЖКХ заключали договоры с владельцами квартир на все услуги, кроме теплоснабжения. Однако отношения между заказчиком и исполнителем пришло время упорядочить.

Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Мы проводим в соответствии с законом «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Все основные дополнительные услуги по линии ЖКХ должны быть оформлены в соответствии с договором. В Минске мы должны заключить порядка 630 тысяч договоров с населением. На сегодня мы выходим на срыв порядка 300 тысяч. За ближайшие недели мы должны подтянуть эту цифру.