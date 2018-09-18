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На месте снесённого «БелЭкспо» минчане устроили стихийную парковку

18 сентября 2018 18:20
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Новости Беларуси. Встать поудобнее. На месте снесённого выставочного центра «БелЭкспо» устроили спонтанную парковку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На месте снесённого «БелЭкспо» минчане устроили стихийную парковку-1

Ситуация ухудшилась относительно недавно. Сотрудники ГАИ периодически эвакуируют самых злостных нарушителей, однако на образовавшееся «вакантное» место быстро находятся новые желающие.

В скором времени здесь должно начаться строительство многофункционального комплекса, приедет строительная техника, так что оставлять машины будет не только противозаконно, но даже опасно.

На месте снесённого «БелЭкспо» минчане устроили стихийную парковку-4

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД:
Водители паркуются на тротуарах, пешеходных дорожках, чем создают угрозу безопасности пешеходов. Был разработан комплекс мер на устранение причин таких нарушений, и в ближайшее время въезд на указанную территорию будет ограничен.

На месте снесённого «БелЭкспо» минчане устроили стихийную парковку-7

Строительство будущего комплекса не затронет территорию, где сейчас находится аллея Героев. Её озеленят и продолжат ухаживать за деревьями.

# Автомобили # общество # Анастасия Редько # Фотофакт

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