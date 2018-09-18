На месте снесённого «БелЭкспо» минчане устроили стихийную парковку

Новости Беларуси. Встать поудобнее. На месте снесённого выставочного центра «БелЭкспо» устроили спонтанную парковку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ситуация ухудшилась относительно недавно. Сотрудники ГАИ периодически эвакуируют самых злостных нарушителей, однако на образовавшееся «вакантное» место быстро находятся новые желающие. В скором времени здесь должно начаться строительство многофункционального комплекса, приедет строительная техника, так что оставлять машины будет не только противозаконно, но даже опасно.

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД:

Водители паркуются на тротуарах, пешеходных дорожках, чем создают угрозу безопасности пешеходов. Был разработан комплекс мер на устранение причин таких нарушений, и в ближайшее время въезд на указанную территорию будет ограничен.