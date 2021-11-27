«Мы разочарованы. В Ираке нет денег, нет работы». Беженцы делятся чувствами перед отлётом на родину

Яна Шипко, корреспондент:

Сейчас в Национальном аэропорту Минск находятся несколько сотен человек в ожидании рейса в Эрбиль, столицу Иракского Курдистана. Возвращаются они домой, оставляя здесь надежду попасть в Европу. Надо признать, все они чувствуют себя разочарованными после провалившейся попытки попасть в Германию, оказавшись в ловушке на белорусско-польской границе, проведя и по две недели в тщетной надежде получить гуманитарный коридор в Германию.

Беженцы отмечают в разговоре с нами, что пошли на этот выбор, потому что не видят смысла в ожидании и оставаться в Беларуси не могут. Многие делают такой выбор ради детей, которые и без того натерпелись лишений за все это время. Конечно, слишком высока оказалась цена за европейскую мечту.