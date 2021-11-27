«Мы разочарованы. В Ираке нет денег, нет работы». Беженцы делятся чувствами перед отлётом на родину
Новости Беларуси. Поняв истинные ценности Запада и отчаявшись ждать реакции Евросоюза, многие беженцы возвращаются домой. Вечером 27 ноября в Минске ожидают очередной борт из Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Национальном аэропорту работает наш корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
Сейчас в Национальном аэропорту Минск находятся несколько сотен человек в ожидании рейса в Эрбиль, столицу Иракского Курдистана. Возвращаются они домой, оставляя здесь надежду попасть в Европу. Надо признать, все они чувствуют себя разочарованными после провалившейся попытки попасть в Германию, оказавшись в ловушке на белорусско-польской границе, проведя и по две недели в тщетной надежде получить гуманитарный коридор в Германию.
Беженцы отмечают в разговоре с нами, что пошли на этот выбор, потому что не видят смысла в ожидании и оставаться в Беларуси не могут. Многие делают такой выбор ради детей, которые и без того натерпелись лишений за все это время. Конечно, слишком высока оказалась цена за европейскую мечту.
По рассказам беженцев, многие из них до вылета продали все, что имели дома, потратили тысячи долларов за обещания попасть в Германию, пошли на большие риски и вот сейчас вынуждены возвращаться домой. Послушаем, что сами они рассказывают.
Я решил улететь домой, потому что мы не дождались, чтобы Польша пропустила нас. Мы разочарованы. В Ираке нет денег, нет работы. У нас нет плана на будущее. Жизнь в Ираке сейчас очень плохая.
Я пробыл в Беларуси месяц, две недели из них на границе. Там было очень тяжело – ни воды, ни еды, невозможно было спать. Польская полиция обливала нас водой, принуждая отступить в Беларусь. Многие из нас возвращаются домой. Мы полюбили Беларусь за это время, но сейчас вынуждены вернуться.
Ситуация в Ираке сейчас очень плохая, жизнь сложная. Там небезопасно, поэтому мы хотели попасть в Германию.
«Людей здесь больше, чем сегодня смогут улететь». Беженцы готовятся к отлёту. Что сейчас происходит в аэропорту? Читайте здесь.