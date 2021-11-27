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«Мы разочарованы. В Ираке нет денег, нет работы». Беженцы делятся чувствами перед отлётом на родину

27 ноября 2021 17:29
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Новости Беларуси. Поняв истинные ценности Запада и отчаявшись ждать реакции Евросоюза, многие беженцы возвращаются домой. Вечером 27 ноября в Минске ожидают очередной борт из Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Национальном аэропорту работает наш корреспондент Яна Шипко.  

«Мы разочарованы. В Ираке нет денег, нет работы». Беженцы делятся чувствами перед отлётом на родину-1

Яна Шипко, корреспондент:
Сейчас в Национальном аэропорту Минск находятся несколько сотен человек в ожидании рейса в Эрбиль, столицу Иракского Курдистана. Возвращаются они домой, оставляя здесь надежду попасть в Европу. Надо признать, все они чувствуют себя разочарованными после провалившейся попытки попасть в Германию, оказавшись в ловушке на белорусско-польской границе, проведя и по две недели в тщетной надежде получить гуманитарный коридор в Германию.  

Беженцы отмечают в разговоре с нами, что пошли на этот выбор, потому что не видят смысла в ожидании и оставаться в Беларуси не могут. Многие делают такой выбор ради детей, которые и без того натерпелись лишений за все это время. Конечно, слишком высока оказалась цена за европейскую мечту.  

«Мы разочарованы. В Ираке нет денег, нет работы». Беженцы делятся чувствами перед отлётом на родину-4

По рассказам беженцев, многие из них до вылета продали все, что имели дома, потратили тысячи долларов за обещания попасть в Германию, пошли на большие риски и вот сейчас вынуждены возвращаться домой. Послушаем, что сами они рассказывают.  

«Мы разочарованы. В Ираке нет денег, нет работы». Беженцы делятся чувствами перед отлётом на родину-7

Я решил улететь домой, потому что мы не дождались, чтобы Польша пропустила нас. Мы разочарованы. В Ираке нет денег, нет работы. У нас нет плана на будущее. Жизнь в Ираке сейчас очень плохая.  

«Мы разочарованы. В Ираке нет денег, нет работы». Беженцы делятся чувствами перед отлётом на родину-10

Я пробыл в Беларуси месяц, две недели из них на границе. Там было очень тяжело – ни воды, ни еды, невозможно было спать. Польская полиция обливала нас водой, принуждая отступить в Беларусь. Многие из нас возвращаются домой. Мы полюбили Беларусь за это время, но сейчас вынуждены вернуться.

«Мы разочарованы. В Ираке нет денег, нет работы». Беженцы делятся чувствами перед отлётом на родину-13

Ситуация в Ираке сейчас очень плохая, жизнь сложная. Там небезопасно, поэтому мы хотели попасть в Германию.

«Мы разочарованы. В Ираке нет денег, нет работы». Беженцы делятся чувствами перед отлётом на родину-16

«Людей здесь больше, чем сегодня смогут улететь». Беженцы готовятся к отлёту. Что сейчас происходит в аэропорту? Читайте здесь.

# Беженцы # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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