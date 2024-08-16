Милиция Минска отмечает 80-летие со дня образования

В праздничный день по традиции правоохранители собираются в святом для них месте у памятника сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим МВД, погибшим при исполнении служебного долга. Память коллег почтили минутой молчания. К монументу легли алые цветы. Изо дня в день минская милиция стоит на страже законности и порядка, на передовой борьбы с преступностью. Тому подтверждение недавнее резонансное задержание подозреваемого в убийстве. Факты изложил министр внутренних дел Иван Кубраков.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

При задержании подозреваемого в убийстве на проспекте Газеты Звезда в городе Минске сотрудники милиции, которые пришли задерживать, столкнулись с вооруженным сопротивлением. Сотрудник, который лицом к лицу столкнулся с преступником, на него был направлен в лицо пистолет. Это уже доказано, пистолет боевой. То ли профессионализм, то ли Бог помог – не знаю. Доля секунды его спасали от смерти. Боец заглянул смерти в глаза.