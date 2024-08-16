Милиция Минска отмечает 80-летие со дня образования

80 лет со дня образования отмечает минская милиция, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь юбилея запланирована целая серия мероприятий.
80 лет со дня образования отмечает минская милиция, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь юбилея запланирована целая серия мероприятий.
В праздничный день по традиции правоохранители собираются в святом для них месте у памятника сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим МВД, погибшим при исполнении служебного долга. Память коллег почтили минутой молчания. К монументу легли алые цветы. Изо дня в день минская милиция стоит на страже законности и порядка, на передовой борьбы с преступностью. Тому подтверждение недавнее резонансное задержание подозреваемого в убийстве. Факты изложил министр внутренних дел Иван Кубраков.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
При задержании подозреваемого в убийстве на проспекте Газеты Звезда в городе Минске сотрудники милиции, которые пришли задерживать, столкнулись с вооруженным сопротивлением. Сотрудник, который лицом к лицу столкнулся с преступником, на него был направлен в лицо пистолет. Это уже доказано, пистолет боевой. То ли профессионализм, то ли Бог помог – не знаю. Доля секунды его спасали от смерти. Боец заглянул смерти в глаза.
Глава МВД убежден, столичные правоохранители и дальше с честью и отвагой будут исполнять свой служебный долг. Празднование 80-летия образования ГУВД Мингорисполкома продолжится в течении всего дня, а его завершением станет торжественный концерт в «Минск-Арене».