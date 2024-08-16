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В Минске к концу лета необходимо закончить благоустройство дворов. Узнали, какими темпами идёт работа

16 августа 2024 08:56
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1 сентября – это важная веха не только для столичных учителей и учеников, их родителей, но и для работников ЖКХ. К концу лета необходимо закончить благоустройство дворов. Такое поручение дал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Какими темпами идет работа?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Юлия Самусенко, ведущая:
Что вы планируете сделать до 1 сентября? Какие стоят перед вами задачи?

В Минске к концу лета необходимо закончить благоустройство дворов. Узнали, какими темпами идёт работа-1

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Ежегодно предприятия системы ЖКХ по результатам проведенных весенних, осенних осмотров формируются соответствующие планы. Планы всегда амбициозные, мы запланировали выполнить 864 дворовые территории. На сегодня уже выполнено более 70 % ремонтных работ на дворовых территориях. Мы выполняем работы по комплексному текущему ремонту дворовых территорий. Это означает, что на одном дворе выполняется более 5 видов работ. Как правило, эти работы выполняются на тех дворовых территориях, где ранее в жилых домах выполнялся капитальный ремонт жилищного фонда. Таких дворов у нас уже 277, мы планируем с каждым годом наращивать объем.

Подробности в видео.

# ЖКХ # общество # Юрий Царёв # Александр Стасевич # Юлия Самусенко # Марина Толстик

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