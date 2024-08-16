В Минске к концу лета необходимо закончить благоустройство дворов. Узнали, какими темпами идёт работа

1 сентября – это важная веха не только для столичных учителей и учеников, их родителей, но и для работников ЖКХ. К концу лета необходимо закончить благоустройство дворов. Такое поручение дал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Какими темпами идет работа?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Юлия Самусенко, ведущая:

Что вы планируете сделать до 1 сентября? Какие стоят перед вами задачи?