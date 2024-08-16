Как новости влияют на психологическое состояние человека? Ответила Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Природные особенности мышления и восприятия человека так устроены, что когда мы слышим какое-либо тревожное сообщение, то для сохранения внутреннего спокойствия необходимо узнать о случившемся как можно больше подробностей. Чаще всего, это в большей степени связано с ощущением своей безопасности и потребностью удостовериться, что несмотря на произошедшее, на данный момент мир не представляет большей угрозы, чем это было прежде.

Учитывая эти механизмы и закономерности психики, можно обнаружить весомый аргумент в пользу того, почему, например, плохие новости лучше сообщать, чем нет. Ведь когда происходит что-то, о чем в курсе пусть и относительно небольшой круг людей, велика вероятность того, что новость начнет фрагментарно просачиваться за пределы группы осведомленных лиц. Но в связи с тем, что информация продолжит поступать не полностью и сквозь всевозможные интерпретации, велика вероятность, что в скором времени тревожное сообщение обрастет слухами, искажениями и так называемыми дополнительными фактами, которые не имеют к произошедшему никакого отношения.

В качестве отрицательного примера можно привезти истоки погромов в Британии, с которыми власть этой страны не может справиться третью неделю. Если анализировать проблемную ситуацию по слоям, то в скором времени мы доберемся до вывода, что пусковым механизмом хоть и стало убийство трех белокожих девочек в танцевальной школе, однако в данном случае расовая принадлежность фигурантов произошедшего не имела вообще никакого значения. И ключевая ошибка в реакции британских властей на событие заключалась в том, что изначально о нем слишком долго молчали. В результате оно притянуло к себе множество домыслов, которые зачастую уже через «второе рукопожатие» воспринимались людьми как достоверная истина. Таким образом, предубеждения отдельной части местного населения в отношении темнокожих обернулись для Великобритании массовыми беспорядками на улицах, жестокими разборками между представителями разных культур, стычками с полицией и угрозой для безопасности мирного населения.