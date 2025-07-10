«Такого зрителя, как в Беларуси нет нигде» – о фестивале в Витебске поговорили с продюсером Bravo Metehi

Роман Санодзе, продюсер и участник группы Bravo Metehi:

Мы очень рады и гордимся тем, что участвуем в этом очень престижном фестивале. Сегодня был, на мой взгляд, прекрасный концерт. Потому что это все заслуга белорусского народа и белорусских зрителей. Очередной раз мы убеждаемся в том, что, на самом деле, никто, наверное, не обидится, что такого зрителя, как в Беларуси нет нигде.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Ваше творчество действительно уникально. Не только благодаря вашим тембрам, каким-то очень мощным голосам. Вы придумали новый уникальный формат исполнения – это каверы разных братских народов от народа Грузии. Расскажите об этом подробнее.