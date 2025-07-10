«Такого зрителя, как в Беларуси нет нигде» – о фестивале в Витебске поговорили с продюсером Bravo Metehi

Роман Санодзе, продюсер и участник группы Bravo Metehi:
Мы очень рады и гордимся тем, что участвуем в этом очень престижном фестивале. Сегодня был, на мой взгляд, прекрасный концерт. Потому что это все заслуга белорусского народа и белорусских зрителей. Очередной раз мы убеждаемся в том, что, на самом деле, никто, наверное, не обидится, что такого зрителя, как в Беларуси нет нигде.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Ваше творчество действительно уникально. Не только благодаря вашим тембрам, каким-то очень мощным голосам. Вы придумали новый уникальный формат исполнения – это каверы разных братских народов от народа Грузии. Расскажите об этом подробнее.
Роман Санодзе:
Когда мы приехали в 2017 году в Россию, поняли, что просто надо свою нишу занимать и идти вперед. Но, самое главное, на самом деле – наша заслуга в том, что у нас есть свои авторские песни, которые пишет наш композитор. Мы хотели обнять наши братские народы, потому что из 15 республик, из которых состоялся Советский Союз – все эти люди, к счастью, разговаривают на русском языке до сих пор. Мы приняли решение, что этим людям, нашим братским народам – и казахам, и узбекам, и белорусам, и армянам, и азербайджанцам будет приятно, если мы передадим привет. Потому что они любят очень наше многоголосие. А многоголосие – это наш, так скажем, конек. Мы этим гордимся и благодарим наших предков за то, что у нас есть такое богатство. У кого-то есть нефть, у кого-то есть газ, у кого-то есть атомные станции, но у нас есть многоголосие.
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