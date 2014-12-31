Прямой эфир

Милиционеры, врачи, диспетчеры и корреспонденты. Как встречают Новый год на рабочем месте?

31 декабря 2014 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не все белорусы встретят 2015 год за семейным столом и с бокалом шампанского. Новогодняя ночь для героев сюжета – это не только праздник, но и достаточно ответственная рабочая смена.

Их служба и опасна и трудна, особенно в праздники. Но главное для работников милиции – это безопасность горожан. Поэтому близкие оперативника Гришкевича уже привыкли, что для него новогодняя ночь – это рабочая смена.

Валентин Гришкевич, оперуполномоченный уголовного розыска Центрального РУВД Минска:
Мы работаем для людей, чтобы всем нравилось, все было спокойно и люди могли отдыхать. Мы отдохнем потом.

Все звонки диспетчеров лифтовой службы начинаются с поздравлений, а заканчиваются просьбами о помощи. Телефон оператора не замолкает.

Виктор Пашкин, заместитель главного инженера ОАО «Беллифт»:
Были случаи, когда люди Новый год встречали в кабине лифта. Наши сотрудники приезжали, освобождали. Люди бывают в хорошем настроении, и тогда просто поздравляли наших сотрудников. Наши сотрудники, соответственно, поздравляли граждан с Новым годом.

Для Дианы Лазарь – фельдшера выездной бригады – сегодняшняя смена ничем не отличается от рабочего дня. Разве что прическа нарядная. Из 12 рабочих лет на скорой праздник дома нашей героине удалось встретить только четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диана Лазарь, фельдшер выездной бригады скорой помощи:
Это как обычный трудовой день, трудовые сутки. Главная задача – спасти жизнь человека, помочь ему. Это мой принцип жизненный и в работе.

Работники связи тоже начеку. И сделают все в эту ночь для того, чтобы звонки и сообщения с поздравлениями достигли своих адресатов.

Юрий Миронов, пресс-секретарь мобильного оператора:
Эта новогодняя ночь отличается от предыдущих тем, что мы празднуем сейчас Новый год в одно и то же время вместе с Москвой. И получается, что наибольший пик звонков, СМС, мобильного Интернета придется как раз-таки на полночь, а не на 23 часа, как было в прошлые годы.

Ко всем тем, о ком мы уже успели рассказать, присоединяются и журналисты. Новогодняя ночь – горячее рабочее время и для них. Поэтому репортеры и операторы СТВ будут встречать праздник на улицах вместе с горожанами, чтобы рассказать о событиях уже наступающего Нового года.

# Сергей Курков # Работа в Беларуси # Дмитрий Лойко # Ольга Власовец

Другие новости рубрики

Все новости
Премии «За духовное возрождение» по итогам 2014 года получат пять авторских и трудовых коллективов Беларуси
31 декабря 2014 17:01

Премии «За духовное возрождение» по итогам 2014 года получат пять авторских и трудовых коллективов Беларуси

Новый год в Беларуси: чем удивят организаторы праздничных мероприятий в главную ночь года?
31 декабря 2014 16:57

Новый год в Беларуси: чем удивят организаторы праздничных мероприятий в главную ночь года?

Главный Дед Мороз Минской области встретил гостей в своей резиденции в Дзержинском районе
31 декабря 2014 13:53

Главный Дед Мороз Минской области встретил гостей в своей резиденции в Дзержинском районе