Премии «За духовное возрождение» по итогам 2014 года получат пять авторских и трудовых коллективов Беларуси

Новости Беларуси. Премии «За духовное возрождение» по итогам 2014 года получат пять авторских и трудовых коллективов. Соответствующий Указ подписал Президент Беларуси.

Среди лауреатов этой высокой награды – настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Минске протоиерей Игорь Коростелев и доцент Белорусского педагогического университета Марина Кравцова.

Их усилиями созданы мастерские для социализации людей с тяжелыми заболеваниями.

Лауреатом премии стал также коллектив Национального академического Большого театра оперы и балета с постановкой «Витовт».

Премии удостоены сотрудники Республиканского интерната ветеранов войны и труда, коллектив Национального детского центра «Зубренок», а также Центральный комитет Белорусского республиканского союза молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.