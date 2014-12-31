Новый год в Беларуси: чем удивят организаторы праздничных мероприятий в главную ночь года?

Новости Беларуси. Менее пяти часов остается до наступления Нового года в Беларуси. Многие традиционно соберутся за праздничным столом в кругу семьи и друзей. И все же кто-то выйдет в эту ночь на улицы городов.

Новый год приходит к нам с Востока, а потому самый восточный регион Беларуси уже полностью готов принять эстафету встречи года козы. Старт массовому веселью с балкона Ратуши своей мелодией даст символ Могилева – горнист Могислав. Его подхватит фейерверк и дискотека.

Жители Могилева:

Ждем чудес, исполнения желаний. Всем деткам всего, добра, мира.

Поздравляем всех белорусов с Новым годом, желаем праздничного настроения. У нас сегодня настроение отличное. Выпал первый снег.

Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, новогодние шутки, байки, много музыки, песен и танцев.

«Гвоздем программы», безусловно, станет шоу-балет из Украины. Этот профессиональный коллектив – один из самых креативных в своем жанре в Донецке.

Праздничным гуляниям в Гомельской области, кажется, благоволит сама природа. Если еще днем столбик термометра был на отметке ниже минус 10, но чем ближе к полуночи, тем теплее на улице. Синоптики обещают в новогоднюю ночь на юго-востоке страны умеренный снегопад и комфортную для прогулок температуру. Организаторы праздника и вовсе обещают настоящую жару.

Житель Гомеля:

Следующий год будет лучше, чем предыдущий, потому что прошлый год лошади: бегаешь за этой лошадью, и не догнать. Одни проблемы. А следующий год – год козы. Это благородное животное, культурное. Всем должно быть хорошо.

Предстоящие праздничные ночные гуляния после небольшого перерыва планово перетекут в дневную шоу-программу.

Первого января по улицам Гомеля пройдут сотни живых елочных игрушек и самих зеленых красавиц. А на сцене настоящую музыкальную битву устроят Деды Морозы.

Жители северного региона не замерзнут. Если еще утром было морозно, то ближе к полуночи может начаться даже дождь. Однако он вряд ли сможет испортить праздничное настроение: люди обязательно придут на площадь Победы. Именно здесь уже сияет огнями главная елка области.

Жители Витебска:

Настроение праздничное, хорошее. Пришли, пока снег не растаял, решили покататься еще в старом году на коньках.

Подарки под елкой, салюты запускаем. У бабушки и дедушки тоже подарки забираем. Они тоже готовят.

Семейный праздник отмечаем всегда дома, в кругу семьи. Стараемся посетить родителей, с детьми обязательно.

Кстати, на севере Беларуси новый, 2015 год встретят не только наши земляки, но и гости. В основном – наши соседи: литовцы и латыши. А, к примеру, в Березинском заповеднике все домики заняли россияне.

Из почти десятка стран мира многочисленных туристов 31 декабря будут развлекать в резиденции главного зимнего волшебника Беларуси, что в Беловежской пуще.

Именно это место станет эпицентром новогодних гуляний в Брестском регионе. А в областном центре организаторы обещают устроить зимнюю сказку прямо в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Бреста:

Приятно посмотреть, красивая иллюминация. Чувствуется праздник. Снег, мороз, зима.

Новый год – это елка, подарки.

Деда Мороза, исполнения желаний. Всего хорошего.

Новый год – это надежда на лучшее. Чтобы все было в семье хорошо.

Главной площадкой для встречи Нового года в Бресте традиционно станет площадь Ленина. Здесь после полуночи можно будет прокатиться на волшебной печке или новогоднем паровозе. А за рулем новогоднего транспорта будет сам Дедушка Мороз.

Гродненцы Дедушку увидят в небе. В 2014 году горожан удивят сразу тремя световыми шоу. Уже в половине второго у главной елки начнется концертная программа.

Сначала гостей будут развлекать светодиодным представлением, которое плавно перейдет в лазерное. Дед Мороз, Снегурочка и символ наступающего года – Коза – в Гродно предстоящей ночью будут на высоте.

Прохожие:

Мы приехали в гости, приехали из Сибири, из Омска, всей семьей к родственникам. Поэтому посидим за столом и пойдем погуляем по городу. У вас очень красивый город.

В новом году желаю всем хорошего настроения, здоровья, побольше радости.

1 января гродненцев приглашают на «трезвый забег». Те, кому надоело проводить 1 января у телевизора с похмельем, смогут стать участниками массового трехкилометрового пробега. Старты пройдут в городском лесопарке Пышки.

В Минске получить заряд бодрости и позитива можно у новогодних елок. Их в столице установили десятки. На верхушке модного рейтинга, конечно же, елочка в национальном наряде.

В новогоднюю ночь весело будет не только на Октябрьской площади. Музыка будет звучать до утра в каждом районе нашей столицы.

Кульминацией новогодней ночи станет долгожданный фейерверк, который прогремит уже через час после боя курантов.

Прохожие:

Очень красиво, здорово. Снег идет.

Мы будем пускать фейерверки.

Огромная компания.

Я сам из Краснодара, из Южного федерального округа. Зима: у нас снега нет, плюс 11. А у вас хоть померзнешь.

Чтобы каждый смог оценить масштаб праздника, общественный транспорт будет ходить до самого утра.

Возле елочных огромных 8-метровых шаров побывал, наверное, каждый минчанин и гость нашей столицы. Фотография с ними – это уже новая традиция.