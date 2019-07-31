Микрозаймы: как обезопасить себя от мошенников

Порою наши расходы опережают доходы. Потому люди часто пытаются одолжить денег у родственников и друзей, или берут кредиты. Но при обращении в банк необходим большой пакет документов, да и не всегда платёжеспособность клиента позволяет взять ссуду. И тогда на помощь приходят мелкие финансовые организации, которые сулят кругленькую сумму без справок и поручителей, даже безработным.

Александр Костюкевич, юрист:

На сегодняшний момент официально на постоянной основе займы физическим лицам могут предоставлять только микрофинансовые организации в форме ломбарда. И они предоставляют эти займы именно под залог движимого имущества. Других вариантов нет. Объявлениями «Деньги в долг» оклеен практически весь город. Кредиторы обещают наличные за 15 минут. Схема всегда одна и та же.

Александр Костюкевич, юрист:

Вы идёте с непонятным физическим лицом в какой-нибудь салон связи или салон по продаже техники, и на ваш паспорт оформляется в рассрочку какой-либо товар стоимостью, примерно, тысячу рублей. Зачастую, это в два раза дороже той суммы, которая вам необходима. Вы оформляете его на себя и сразу передаете этот товар физическому лицу. Уже в последующем вы несёте обязательства по уплате сумм рассрочки. Такая псевдопредпринимательская деятельность считается незаконной. Но если такие организации ещё хоть как-то мало-мальски соблюдают требования, то на рынке всё чаще появляются предложения лизинговых компаний, которые и вовсе обходят все принципы.

Александр Костюкевич:

Вы приходите, например, со своим мобильным телефоном, и якобы лизинговая компания его выкупает, и опять вам предоставляет его на условиях возвратного лизинга: вы будете выплачивать проценты, потом сумму основного долга. И были случаи, когда человек получает 300 рублей, а должен вернуть в течение 3-4 месяцев более 1 000 рублей. Это даже без учёта штрафных санкций. Процентные ставки там доходят до 1 000% годовых. А чтобы не ходить далеко, многие одалживают денежные суммы у знакомых или соседей. И вроде бы всё под расписку, но и здесь можно нарваться на мошенников и попасть в денежный капкан. Александр Костюкевич:

При возврате займа они требуют свою расписку обратно. Эта расписка им благополучно возвращается. Но с уровнем нашей техники, компьютеризации делать цветную ксерокопию не составит большого труда. То есть ему отдают копию расписки, а через некоторое время в суд уже идёт исковое заявление и прилагается оригинал расписки. При возврате долга всегда требуйте возвратную записку. В последующем такой документ обезопасит вас и сэкономит средства и нервы. Но если ситуация безвыходная и деньги нужны срочно, то внимательно читайте документы, прежде чем ставить на них свою подпись. Ведь опровергнуть в суде такую бумагу – почти нереально.