Прямой эфир

Левые повороты с проспекта Дзержинского на Уманскую и Щорса открывать не планируют

30 июля 2019 19:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Реорганизация движения здесь была связана с транспортным обслуживание гостей и участников вторых Европейских игр и отлично зарекомендовала себя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Левые повороты с проспекта Дзержинского на Уманскую и Щорса открывать не планируют-1

Пропускная способность на перекрестках значительно увеличилась. А с учетом светофорного регулирования, движение здесь обходится без серьезных пробок. Теперь поворот налево с Дзержинского на Уманскую разрешен только для общественного транспорта, двигающегося из центра.

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пьяный украл цветы у пенсионера и подарил подруге. Милиция вернула букет
30 июля 2019 19:29

Пьяный украл цветы у пенсионера и подарил подруге. Милиция вернула букет

Пенсии за работу в особых условиях хотят значительно увеличить
30 июля 2019 16:56

Пенсии за работу в особых условиях хотят значительно увеличить

Минск и Будапешт свяжет прямой авиарейс
30 июля 2019 16:56

Минск и Будапешт свяжет прямой авиарейс