Левые повороты с проспекта Дзержинского на Уманскую и Щорса открывать не планируют

Новости Беларуси. Реорганизация движения здесь была связана с транспортным обслуживание гостей и участников вторых Европейских игр и отлично зарекомендовала себя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пропускная способность на перекрестках значительно увеличилась. А с учетом светофорного регулирования, движение здесь обходится без серьезных пробок. Теперь поворот налево с Дзержинского на Уманскую разрешен только для общественного транспорта, двигающегося из центра.