«Предметы, принадлежащие II-IV веку»: более 2000 артефактов нашли под Солигорском

Новости Беларуси. Более 2000 артефактов нашли археологи в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь работала экспедиция преподавателей и студентов БГУ. Они нашли фрагменты украшений и одежды, которые подтверждают теорию о происхождении ранних славян с территории белорусского Полесья. Сами артефакты передадут в Солигорский краеведческий музей.

Виталий Иванов, директор Солигорского краеведческого музея:

При изучении этих артефактов белорусскими археологами было подтверждено, что это археологические предметы, принадлежащие II-IV веку.

Юрий Китун, председатель Солигорского межрайонного товарищества охраны памятников истории и культуры:

Пока на этом раскопе что выявлено: мастерская по производству ювелирных изделий. Были найдены тигли – специальные приспособления, горшочки для расплава бронзы, пинцет из двух фрагментов. В прошлом году один фрагмент, один в этом году.

Начались раскопки с того, что три года назад в деревне Ясковичи в пойме реки Морочь археологи нашли лунницы (бронзовые украшения для женской одежды). Позже их передали в Национальную академию наук.