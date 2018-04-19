В Минске на месте кинотеатра «Дружба» появится развлекательный комплекс

Новости Беларуси. Сдать к Европейским играм. Работы по возведению многофункционального комплекса на месте бывшего кинотеатра «Дружба» будут вестись в три смены, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Недавно на объекте заменили генподрядчика. Объект обещают сдать «под ключ» летом 2019.

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района:

На стройке произведен демонтаж кинотеатра «Дружба», ведутся монолитные работы по устройству цоколя объекта. В ближайшее время будет залито первое перекрытие цокольного этажа.

В новом комплексе минчане смогут поиграть в биллиард, позаниматься в тренажёрном зале, посидеть в кафе, а для самых юных посетителей появится современный детский центр. Рядом построят многоуровневый паркинг на 130 мест.