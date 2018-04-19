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В Минске на месте кинотеатра «Дружба» появится развлекательный комплекс

19 апреля 2018 20:05
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Новости Беларуси. Сдать к Европейским играм. Работы по возведению многофункционального комплекса на месте бывшего кинотеатра «Дружба» будут вестись в три смены, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на месте кинотеатра «Дружба» появится развлекательный комплекс-1

 Недавно на объекте заменили генподрядчика. Объект обещают сдать «под ключ» летом 2019.

В Минске на месте кинотеатра «Дружба» появится развлекательный комплекс-4


Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района:
На стройке произведен демонтаж кинотеатра «Дружба», ведутся монолитные работы по устройству цоколя объекта. В ближайшее время будет залито первое перекрытие цокольного этажа.

В новом комплексе минчане смогут поиграть в биллиард, позаниматься в тренажёрном зале, посидеть в кафе, а для самых юных посетителей появится современный детский центр. Рядом построят многоуровневый паркинг на 130 мест.

# общество # Строительство

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