«Мы вместе, мы не подведём». Участники Республиканского молодёжного поезда обратились к белорусам и поблагодарили Президента

Напомним, за семь дней Республиканский молодежный поезд прошел 2 000 километров. 100 пассажиров за это время посетили восемь белорусских городов.

В течение недели мы проехали более 2 000 километров по нашей стране. И поверьте, наша страна замечательная, ею можно любоваться бесконечно. Сердце замирает от бесконечности ее лесов и рек, сокровищ исторического и духовного наследия, дружелюбия, терпеливости и искренности белорусов.

А еще белорусы поистине интеллектуальная нация, у нас богатейший научный потенциал. Мы видели предприятия, которые были созданы уже в суверенной Беларуси, это мощное, современнейшее производство, его продукция востребована во всем мире, а знак качества «сделано в Беларуси» уже давно говорит сам за себя.

После всего увиденного гордость за белорусский народ и Беларусь окрыляет, а также приходит осознание того, как много сделано за прошедшие десятилетия, и как важно все это сохранить, и как непросто быть достойными гражданами нашей великой страны.

И сегодня мы с гордостью держим в руках государственный флаг как символ преемственности поколений и единства нации. Не единожды Беларуси выпадали страшные испытания, но каждый раз сплоченность и мужество нашего народа помогали выстоять.

Слова благодарности хочется выразить главе нашего государства. Уважаемый Александр Григорьевич, вы показали не только нам, белорусам, но и всему миру пример твердости характера и решимости, пример настоящей заботы о своей стране. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете и верите в нас. Пусть мы такие разные, но мы вместе и мы не подведем, сохраним нашу страну цветущей и независимой. Беларусь, молодежь, единство!

В Год народного единства этот уникальный проект объединил молодежь из всех регионов нашей страны. Активными участниками также стали граждане России, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.