Михаил Грабовский и жена Максима Мирного рассказали, какие белорусские продукты покупают в США

Новости Беларуси. В США продукты из Беларуси на полках магазинов не только есть, но и желанны. Об этом говорят герои репортажа программы «Неделя» на СТВ в стиле «сэлфи».

Товары, на которых есть знаки «био», «эко», «органик», пользуются бешеной популярностью в странах, где основной ассортимент это все-таки генно-модифицированная продукция.

Беларусь потратила много денег и времени, чтобы создать репутацию производителя экологически чистой еды. В России и Украине она на рынках раскупается на ура. Как говорится, желудок красивой упаковкой не обманешь. А как обстоят дела с белорусской продукцией в более отдаленных частях мира? По вкусу ли она заокеанским гурманам? И главное, есть ли резон ее продавать.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Выходные, самое время пополнить домашние запасы. Сейчас мы находимся в одном из белорусских магазинов. И здесь, как и везде, отечественной продукции бери не хочу. Но не будем искать легких путей. Давайте попробуем закупиться белорусскими продуктами за океаном. В Соединенных Штатах Америки. Нет, туда мы, конечно не полетим. Преодолеть тысячи километров нам помогут современные технологии и наши соотечественники.

Ирина Климук (любительская съемка, Нью-Йорк, США):

Всем привет! Меня зовут Ирина! Мы находимся в Нью-Йорке, точнее в Бруклине. Мы находимся недалеко от русского магазина, там тоже достаточно много белорусских товаров.

Для нас – экскурсия, для Ирины – закупка. Гастрономические корни берут свое.

Ирина Климук (любительская съемка, Нью-Йорк, США):

Наш белорусский сахар, крахмал, сок, сгущенка, помидорки,...

Цены, разумеется, от белорусских отличаются заметно. Взять, к примеру, неизменный атрибут праздничного стола.

Ирина Климук (любительская съемка, Нью-Йорк, США):

Бутылка белорусского шампанского там стоит почти 8 долларов, плюс еще такс – это приблизительно 9,5 долларов.

А вот в корзине нашей героини набор особый для особого блюда.

Ирина Климук (любительская съемка, Нью-Йорк, США):

Сегодня я решила приготовить для своих детей творожный десерт. Полезный, вкусный. Никакой химии. Все только самое натуральное. Вот у нас белорусский наш творожок.

Андрей Деркач, (любительская съемка, Сан-Франциско, США):

Всем привет! Меня зовут Андрей, я живу в славном городе Сан-Франциско со своей семьей. Переехали мы сюда два года назад из не менее славного города Минска, который очень любим, вспоминаем.

А сегодня Андрей проведет необычный бизнес-ланч: его американские коллеги проигнорируют традиционный обед и не прогадают.

Кроме основного блюда, на столе белорусский сок и белорусские конфеты. За трапезой становится понятно: заморские гурманы не против продолжения.

Любительская съемка, Сан-Франциско, США:

Все очень вкусно. Предпочитаем как раз таки натуральное. Поэтому приятно открывать белорусские продукты.

Вопреки стереотипу про американцев и фастфуд, в действительности жителей США так и тянет ко всему под знаком «органик». Вспомнить хотя бы заокеанский ажиотаж вокруг нашего березового сока. Кстати, интерес к белорусскому эко-продукту не спадает. Это видео пришло к нам из Бостона.

Любительская съемка, Бостон, США:

Очень вкусно!

Ксения Мирная (любительская съемка, Сарасота, США):

Рада приветствовать вас у берегов Мексиканского залива. Наш папа сейчас по ту сторону моря - в Мексике, на другом побережье - тихоокеанском. А мы ждем Макса здесь, во Флориде, в городе Сарасота.

Семья Максима Мирного ­­– супруга Ксения и четверо детей – уже много лет живет на две страны. Тренировки и подготовка к сезону у теннисиста проходит в Штатах. Но кусочек Минска можно отыскать и в Сарасоте.

Ксения Мирная (любительская съемка, Сарасота, США):

Давайте посмотрим, что у нас из европейских товаров продается белорусского. Зефир, наши конфеты любимые. Макс обожает березовый сок.

Любит белорусские продукты и еще один наш выдающийся спортсмен. Речь идет о звезде мирового хоккея, самом результативном белорусском хоккеисте в истории НХЛ, легендарном Михаиле Грабовском. Впрочем, ему слово.

Михаил Грабовский, нападающий хоккейного клуба Нью-Йорк Айлендерс - НХЛ (любительская съемка, Нью-Йорк, США):

Здравствуйте! Добро пожаловать в наш дом. Американский дом, но с нашими традициями. Это мои дети готовятся к обеду. Сегодня у нас есть борщ, который мы будем есть с детками. Жена очень хорошо его готовит - из свеклы, капусточки - самый настоящий! Мой папа говорит, что борщ у моей жены не получается, но я с ним не согласен. У нее борщ очень хорошо получается. Но для этого нам нужна сметанка. Поэтому покупаем в русском магазине сметанку и кушаем наш борщ. Также есть черный хлеб, гречка.

Хотелось бы, конечно, чтобы нашей продукции было больше, но спасибо за то, что есть. Поэтому не забываем! Едим колбаску! Едим мы в шлеме постоянно, это нормально (прим. сын сидит за столом в хоккейном шлеме). Он играет в хоккей, черный хлеб любит, картошку - самый настоящий белорус!

Желаем всем приятного аппетита! И, конечно, за хорошее поведение у нас всегда есть наши конфетки!

Привет, Беларусь! Надеюсь, скоро увидимся.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Куда дальше шагнут белорусские продукты, остается только догадываться. Но чего говорить, характеристика «био», «эко», «органик» делает свое дело. А на недели в том, что о вкусах не спорят не только когда те не совпадают, убедились Татьяна Ревизоре, а также Минск, ННью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско и Сарасота!