Бизнес-киндеры: на чём в Беларуси зарабатывают дети?

Новости Беларуси. Предпринимателями становятся десятки тысяч, а вот миллионерами — единицы. Правда, деньги стараются зарабатывать абсолютно все, даже дети. Рано или поздно, но наступает момент, когда молодому человеку надо больше денег, чем дают родители на завтраки в школе.

На Западе есть интересная статистика по юным миллионерам в возрасте от 8 до 20 лет. Их всего пару десятков. Когда их сверстники играли и делали уроки, эти ребята уже зарабатывали свой первый миллион.

Небезынтересно, что практически все детские состояния сделаны в Интернете. Кто-то создал популярный сервис обмена фотографиями, кто-то видеоканал по прохождению игр, другой написал книгу, чтобы вылечить друга, и заработал миллион. Все эти примеры на виду. И первая мысль, когда знакомишься с ними: эти дети уже сделали миллион, а чего добился ты? Или: там старшеклассник может заработать, а многие наши директора — нет.

С другой стороны, есть масса стран, где дети зарабатывают попрошайничеством или на пляже, балансируя на веревочке перед туристами. А как выглядит белорусский детский бизнес? Это физический труд или интеллектуальный? «Купи-продай» или «Сделай своими руками и продай»? На эти вопросы постаралась найти ответ корреспондент программы «Неделя» на СТВ. Тот случай, когда молодо, но уже не зелено.

Анна Боженкова:

Сегодня у меня заказ на выгул четырех собак, и я попросила помочь в этом подружку.

Смешались в кучу псы и люди, но это только поначалу. Аня всех быстро разделяет. Опыт: четвероногих подопечных у неё уже было полтора десятка. Выгул собак сейчас, пожалуй, самая популярная работа у школьников – сотни предложений в Интернете только по Минску.

Такого доверия удостаиваются только проверенные клиенты. С новыми – только на поводке, пока не изучит характер. Хотя бывают истории: как-то активный терьер вырвал поводок и прыгнул в озеро за уткой.

Анна Боженкова:

Я, не думая, побежала. Я была в коротких шортах. Побежала в это озеро, нырнула и достала эту собаку.

Хорошо, что было лето. Обсохли и продолжили оплаченную прогулку. Длится она час. Стоит 50 тысяч. За эти деньги Аня с собакой не только гуляет, но и учит хорошим манерам.

Активные игры тоже входят в стоимость. Заработанное Аня копит на машину, на которой она собирается путешествовать со своими собаками. А завести их думает минимум трёх. Хочет стать кинологом.

Анна Боженкова:

Для меня нет дурных собак, для меня есть дурные хозяева. Собаки все умные, даже самые маленькие. Даже вот эта собачка уже знает команду «служи» и команду «сидеть».

Трёхмесячной Стрелке, затаившейся за кадром на ручках, приходится с ними прощаться и доказывать свои умения.

На какую службу ещё готовы поступить дети, ищем в Интернете. Активнее девочки. Много предложений расклеить объявления. Но в переписке выясняется, что те, кто хоть раз этим занимался, на этом и закончил. Платят мало, работы много.

Пользователь сети:

Максимум 200$, но это надо пахать, как угорелая, то есть, в месяц 9 тысяч объявок расклеивать.

При помощи самого Интернета заработать можно легче. Вот весьма предприимчивая барышня. В 13 лет - матёрая нелегальная торговка. Пыталась продавать самодельную бижутерию, причём не собственное детское творчество, а перекупленное у знакомых.

Пользователь сети:

Недавно я заказывала из Китая товары и продавала, сейчас у меня бизнес - продажа ненужных вещей в хорошем состоянии. Я их красиво фотографирую и рассылаю по группам в соцсети.

Мамы и папы в школьные годы чудесные ещё и слова «бизнес» не знали. Трудились бесплатно в школах на соответствующих уроках. Мальчики – пилили, девочки – шили. Правда, без особого энтузиазма – оценку получили и забыли, вспомнилось при разглядывании собственного изделия 20-летней давности.

Ирина Живаева, СТВ:

Вот я сшила такой фартучек, который ни разу за 20 лет не надела. Делалось это всё без удовольствия, потому что знали мы, что вещь эта, в принципе, даже нам не нужна, абсолютно бесполезная.

Школьная бизнес-компания – есть теперь такое явление в Минской области. Их уже сотня. Мы приехали в одну из самых успешных. Здесь шьют постельное бельё, полотенца, салфетки. Уходит все на ура - дешевле, чем на местной фабрике.

Менеджеры по продажам – мужская работа. Все получают зарплаты – разные, зависит от объёмов проданного. Хотя смысл всего не просто дать детям заработать, а научить разбираться в экономике, рекламе в доступной форме. Вот, например, задание: что мог бы рекламировать Змей Горыныч?

О пиаре своей продукции думают в первую очередь. И тенденции на рынке умеют просчитывать: вот к женскому празднику готовятся – избирательно пополняют запасы изделий.

Наталья Прикота, руководитель бизнес-компании ГУО «Средняя школа №4 г. Дзержинска»:

Наши парни изучили спрос и решили, что к 8 марта будет очень хорошо изготовить наборы салфеток льняных разноцветных, которые будут хорошо продаваться к нашему женскому празднику.

Конечно, не только о бизнесе думают - и мамам подарки строчат. Да и нам абсолютно бесплатно помогают зашить порванный карман.

Говорят, что профессиональные задатки ещё в детстве видны. Вот Владик. И, вообще-то, не о нём пойдёт рассказ, но тот, кто хочет быть в кадре – в него попадёт. А приехали мы к Кате, которая за ним присматривает. Этим и зарабатывает.

Одежда, косметика, развлечения – не то что на карманные расходы, на всё школьница зарабатывает сама. Накормить, поиграть, переодеть – для неё несложно, есть младший брат – привыкла ко всему.

Екатерина Короневич:

Иногда остаются синяки, царапины, укусы, потому что растут зубы и ему нужно что-то покусать.

Зарабатывает 45 тысяч в час. Выходит прилично. Вот сегодня с двух часов и до позднего вечера будет. Родители Владика то на работе, то ремонтом в другом доме занимаются. Мы их так и не увидели. Только слышали.

Правда, звонит не папа, а мама. Говорит, на Катю оставлять малыша не боится – девочка ответственная и детей любит. Хотя будущую профессию с ними не связывает, актрисой собирается стать. Ходит в местную видеостудию. И Владик, кстати, тоже.

Екатерина Короневич:

Владик уже несколько раз участвовал в фотосессиях и в некоторых фильмах.

Так что и он уже зарабатывает - не деньги, а славу. Самостоятельная личность и явно будущая звезда. Нравится съёмочный процесс и аппаратура – изучил всё, особенно по душе пришлись микрофоны.

Фил в микрофон уже и насмеялся, и наговорился. Одному из самых юных ведущих СТВ на днях 8 лет исполнится. «Дети - это хорошоу» – его первый опыт на сцене. Сейчас – одно из лиц телеканала.

В 6 лет впервые снялся в рекламе детской одежды. И сейчас это его основная работа. Вот скоро съёмки в рекламе обуви. Еще участвует в показах мод. Из необычного – недавний конферанс на 23 февраля.

Филипп Авчинников:

Это я в ресторане за деньги снимался. Костюм военного дали напрокат. (И сколько заплатили?) 150 тысяч.

Больше всего заработал на ведении телешоу – купил мобильный, помог родителям с ремонтом, сестре деньги подарил. Работа для него пока как игра. Обычный мальчишка, активный и любознательный.

Филипп Авчинников:

Это самый прикольный момент на сцене, когда блёстки вываливаются из пушки. Я их так любил ловить!

Готовится к следующей работе. На предстоящей неделе будет вести большой детский праздник. Ревизия гардероба – бабочек у него с десяток.

Филипп Авчинников:

(Или концертную, с нотками?) Я не знаю… (Или лучше галстук наденем?) Нет! Вот галстук я не хочу! Я люблю бабочки!

Сценарий пока не прислали, так что дикцию оттачивает на старом. Кстати, недавно в своей гимназии выиграл конкурс чтецов.

Филу ещё нравится драться ногами. Именно поэтому чтец ещё и боец. В четыре года пошёл на тхэквондо. Пояс уже заслужил зелено-синий - шестой уровень из десяти возможных. Впрочем, и здесь о любимой работе не забывает, передаёт привет.

Филипп Авчинников:

СТВ – это сила!