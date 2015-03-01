Женщина с мужским сердцем: история Зои Саврицкой и людей, которые пережили трансплантации органов

Новости Беларуси. В Беларуси проведена первая операция по трансплантации легкого. Для белорусской медицины это несомненно новая высота. Проблема с болезнями легких стоит достаточно остро. Специалисты говорят, что в списке причин смертности они к 2015 году могут выйти в лидирующую тройку.

А Беларусь сегодня занимает одиннадцатое место в мире по числу трансплантаций. Эта сфера сродни космической. Позволить развивать это направление могут очень немногие, а серьезных результатов добиваются единичные государства.

Первые пересадки органов у нас стали делать еще в советское время. Однако колоссального успеха здесь медицина достигла только в новейшее время. За четыре года с момента создания РНПЦ трансплантации органов и тканей сделано 292 трансплантации печени и 74 — поджелудочной железы. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ о людях, получивших шанс на вторую жизнь после пересадки органов.

Жизнь, шитая белыми хирургическими нитками. Когда пациентам ставят диагноз, за сложными словами которого скрывается страшное «безнадежно», они попадают в очередь на надежду, так называемый лист ожидания...

Семь лет назад в белорусской медицине началась эра трансплантологии. За это время, к слову, ребенок успевает пойти только в первый класс, наши же медики занимают одиннадцатое место в мире по количеству пересадок органов. На операционном столе трансплантологов уже получили шанс на вторую жизнь больше двух с половиной тысяч человек.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Когда мы начинали заниматься трансплантологией, мы были на последнем месте в СНГ, теперь не то что на первом, мы в разы обходим своих ближайших соседей и демонстрируем средний европейский уровень. Мы освоили все технологии, которые только можно освоить, и способны выполнить любую трансплантацию.

Инесса Попко, в 2009 году сделали трансплантацию поджелудочной железы и почки:

Чувствую рану немножко, а так нормально. На гемодиализе я с августа прошлого года.

Трехлетняя Николь даже и не подозревает, что для бабушки игра в больничку не такая уже и забава.

6 лет назад Инесса стала первой в Беларуси, кому сделали сложнейшую операцию по трансплантации поджелудочной железы. Пересаживали ее вместе с почкой.

Инесса Попко, в 2009 году сделали трансплантацию поджелудочной железы и почки:

Теперь у меня две поджелудочные, три почки и дополнительный тонкий кишечник. Так что они там волшебники.

На нервной почве приобрела диабет первого типа. Мне было где-то 26-27 лет, не серьезно к этому отнеслась. Появились проблемы во всем. В конце концов, 15 лет прошло диабета, и у меня стали отказывать почки. Я очутилась на диализе.

Те месяцы, когда единственное спасение было в изнурительных процедурах, Инесса вспоминает с явным напряжением. Ей было едва за сорок и ей так не хотелось, чтобы соседки, заседающие у подъезда на лавочке, обсуждали, почему такая красивая женщина так быстро увядает. Потому после гемодиализа три метра от машины до входной двери она изо всех сил проходила, как стойки оловянный солдатик, а дальше буквально падала — на четвертый этаж гражданский супруг носил ее на руках.

Инесса Попко, в 2009 году сделали трансплантацию поджелудочной железы и почки:

Будущее было не очень ясное, а тут мне предложили обследоваться. Говорят, будет в Беларуси у нас проводиться первая трансплантация поджелудочной железы вместе с почкой, после которой диабетик, как я, может обходится без инсулина и без диализа. Я сразу согласилась, почему-то была уверена, что все-таки я должна быть первой.

Мне казалось, что врачи вокруг меня - анестезиологи, которые меня готовили, волновались больше, чем я.

Смотрю, 6 часов, а просыпалась я в реанимации в 9 вечера. Очень быстро все сделали. За 6,5 часов сделали мне пересадку.

Заливистый смех, обескураживающая улыбка, точеная фигура. Никогда бы и не подумал, что медицинская карта 47-летней Инессы хранит такую историю. Но кроме безграничной благодарности врачам, она не перестает в мыслях и молитвах благодарить того, кто подарил ей частичку себя.

Инесса Попко, в 2009 году сделали трансплантацию поджелудочной железы и почки:

Я знаю, что это парень, 36 лет, военный. Я после этого постоянно молюсь за него, я ему благодарна.

Сразу после пересадки у меня была эйфория: я 40 банок перца закатала, обои в коридоре сама поклеила, хотя может нельзя было это делать, напрягаться. А мне все хотелось что-то делать.

Комнатная роза. Инесса шутит, что теперь она, как домашнее растение. Ее родные так о ней заботятся, что не разрешают работать. Теперь ее главное занятие — внучка.

После таких операций, чтобы организм больного принял донорский орган, как родной, эти люди вынуждены постоянно принимать лекарства, которые подавляют иммунитет.

Зоя Саврицкая, в 2011 году сделали трансплантацию сердца:

Так мы ездим в общественном транспорте, так мы ходим в амбулаторию, в поликлинику. Но это моя теперешняя жизнь, приходится вот так.

Уже 4 года как в груди Зои Саврицкой бьется мужское сердце. Каждый месяц она приходит на консультации ко врачу.

Диагноз «врожденный порок сердца», а четверть века назад у женщины обнаружили в нем опухоль. Долгие годы образование было под контролем.

Зоя Саврицкая, в 2011 году сделали трансплантацию сердца:

Поднялась температура, сорвался ритм, не могли восстановить, дефибриллятор поставили - он тоже срабатывал очень часто. В областной больнице сказали, что возможно будет предложена пересадка сердца.

Она была в четвертом десятке белорусов, которым на родине поменяли сердце. Подобные операции начали делать в РНПЦ «Кардиология» в 2009 году.

Зоя Саврицкая, в 2011 году сделали трансплантацию сердца:

Со мной, наверное, был самый сложный случай в РНПЦ. У меня было после пересадки еще 5 операций.

Муж любит это сердце. Пробыл в больнице со мной месяц. Уезжал на работу на ночь он приезжал в больницу. Он ночевал там месяц.

Ты живешь - это главное. Сколько отведено господом, столько и проживем.

Сердечный разговор с Юрием начинается у нас в парке. Сюда на пешие зарядки он приходит каждый день.

Юрий Тарасевич, в 2011 году сделали трансплантацию сердца:

Сильно не надо спешить, как будто вы немножко опаздываете на транспорт. Хожу от трех до пяти километров в день.

В 2011 его механизм заменили. Теперь новое сердце Юрия стучит, как часы.

Юрий Тарасевич, в 2011 году сделали трансплантацию сердца:

В 2007 заболел. В принципе, обычная простуда. Пустил как-то на самотек. Переросло в то, что начало болеть сердце, начало расти сердце в размерах. Стал хуже себя чувствовать, задышка появилась, вообще состояние ужасное. Не хотелось вообще ничего.

Как-то так случилось все спонтанно. Позвонили, сказали, что мое сердце есть, надо ехать быстро на операцию. Волнения не было, потому что было состояние такой тяжести и уже нежелание вообще ничего.

Теперь, чтобы поддерживать сердце в здоровом ритме, отставник одного из силовых ведомств может летом на велосипеде прокатиться, а зимой нарисовать на льду коньками кардиограмму своей новой жизни.

Юрий Тарасевич, в 2011 году сделали трансплантацию сердца:

Даже где-то мне немножко, может быть, и отмотали лет. Я не чувствую себя на 45-46 лет.

У Ларисы были две мечты: сдать на права, купить автомобиль и увидеть Париж... и при этом не умереть.

Лариса Довгань, в 2009 году сделали трансплантацию печени:

Я была двадцать третья. Мне пересадили через год после первой трансплантации.

Мне в 2005 году поставили диагноз «цирроз вирусной этиологии». Это мне было ровно 50 лет. А через четыре года, когда я уже практически умирала, появился донор для меня. И мне сделали почти 6 лет тому назад пересадку печени, трансплантацию. Первый донор, который подошел мне, это был мой донор.

У меня было такое ощущение после пересадки: когда я после операции лежала, у меня вдруг стихи стали рождаться, музыка какая-то. И я для себя подумала: это был молодой человек после ДТП. Обычно молодые люди гибнут в ДТП. И действительно.

Как и все наши герои, Лариса помнит тот день, когда появилась надежда. Ведь после нее еще пришла и вера.

Лариса Довгань, в 2009 году сделали трансплантацию печени:

Не ходила в костел. Я с Богом не была, так сказать, в отношениях. Но, тем не менее, когда мне позвонили, я была очень тяжелая, практически умирала. Я приехала. Я вдруг помолилась. И была абсолютно спокойна. Позвонила мужу, попросила прощения за все. И все, где-то в душе я знала, что я буду жить дальше. Потому что какая-то миссия у меня осталась. Вот я ее сейчас выполняю. (Какая миссия?) Я пришла к Богу. Я с ним подружилась.

Наш костел был построен уже больше 10 лет тому назад. И первый крест, который был установлен, ночью спилили. Варвары. То, что осталось от него, сохранилось как напоминание и про муки Христа.

Операция длится 12 часов. И от анестезии идет интоксикация головного мозга. Когда ты возносишься в мыслях в своем состоянии, ты поднимаешься над землей в облака и вдруг видишь два лика. А я спрашиваю: а где Матерь Божья? Я не ходила в костел. А мне какой-то голос говорит: Матерь божья отдельно. Вот такие у меня видения были. Хотя наши доктора, может быть, некоторые скептически к этому относятся (я с ними разговаривала), но я знаю, что это господь так решил - меня здесь оставить.

А Париж уже был после пересадки. Париж, Вена, Рим и так деле. Вся Европа.

Те вещи, за которые многие переживают, для меня не существуют. Это новая жизнь. Она совершенно другая. Просто другая. Психологически, эмоционально. Я просто счастливый человек. Каждый день.