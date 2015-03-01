Суровые будни правоохранителей, «милицейские семьи» и участковый-художник – все о Молодечненском РОВД

Новости Беларуси. 4 марта – День белорусской милиции. Накануне профессионального праздника программа «Центральный регион» на СТВ расскажет о нелегких буднях правоохранителей, которые ежедневно стоят на защите закона и оберегают наш покой.

Наша безопасность в их руках. Служба дни и ночи – не просто громкие слова. Раскрытие преступлений по горячим следам, задержание преступников – будни правоохранителей.

Молодечненский районный отдел внутренних дел в Минской области признан лучшим по итогам 2014 года. Руководит подразделением Валентин Осипович.

Здесь совмещают молодость и опыт сотрудников и добиваются результатов.

Жизнь вдалеке от шумного города проходит спокойнее, но все же и в деревне безопасность на контроле. Участковый инспектор Сергей Аминов – лучший друг одиноких бабушек и гроза пьяниц и дебоширов.

Пенсионерам он напоминает, как не попасться на удочку мошенников, а бездельников сначала вежливо просит, а затем заставляет одуматься и начать работать. Сергей Альбертович в милиции уже более 20 лет. Был кинологом, командиром взвода, оперуполномоченным. Последние 5 лет работает участковым. Расстояние от двух крайних точек его зоны ответственности – 37 километров. На вверенном участке милиционер за год раскрыл 6 дел и изъял более 300 литров браги.

Оперативная группа спешит на выезд.

По дороге младший участковый инспектор Виталий Мурза связывается с местным жителем и уточняет суть вопроса. Через три минуты участковый на месте – готов выслушать и помочь в проблеме.

Тысячи раскрытых преступлений в активе сотрудников Молодечненского РОВД. В этом году одному из лучших районных подразделений области – 55 лет. Но милицейские истории не ограничиваются пятью десятилетиями.

В Молодечненском РОВД гордятся своими семейными династиями.

Татьяна и Сергей Шитыко вместе на службе и дома уже более 20 лет. 5 лет назад они получили звание «Лучшей милицейской семья» страны.

Молодой офицер Денис Кажеко мог бы стать успешным художником.

Закончил отделение декоративно-прикладного искусства университета культуры. Но выбрал службу в милиции. Почти год работает участковым. Теперь его картины украшают не только семейную квартиру, но и кабинеты РОВД.