Михаил Брянский: Опыт применения беспилотников в последних конфликтах показывает, насколько это важно

Новости Беларуси. Применение беспилотников в современных вооруженных конфликтах, основные тенденции развития такой авиации в Вооруженных Силах Беларуси. Ученые и практики объединяют усилия для защиты мирного неба над нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Функция дронов – оборонительная, но они могут и противостоять в случае чего и «враждебным птицам». Это продемонстрировали в 927-м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. Они бывают различных типов: самолетные, вертолетные и мультикоптерные. Среди преимуществ у каждого из них удаленное выполнение задач, отсутствие угрозы для жизни оператора и получение нужной информации в режиме реального времени.

Михаил Брянский, начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Беларуси:

Опыт применения беспилотной авиации в последних конфликтах – Сирия, Ливия, Нагорный Карабах и сейчас специальная военная операция – показывает, насколько это важно и нужно. И мы, чтобы не отстать от мировых тенденций, чтобы поддерживать свою боеготовность на высоком уровне, находимся в тесной связке с предприятиями оборонного сектора экономики.