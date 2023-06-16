16 июня в Минске, Витебске и Могилёве объявлен красный уровень опасности из-за жары

Новости Беларуси. Жара ударит по столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске сегодня, 16 июня, до +29 градусов. Столько же ожидается в Витебске и Могилеве.
Новости Беларуси. Жара ударит по столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске сегодня, 16 июня, до +29 градусов. Столько же ожидается в Витебске и Могилеве.
Именно на прилегающих к этим городам территориях сохраняется угроза возникновения пожаров. Красный уровень опасности из-за этого объявлен там на все предстоящие выходные.
А вот по западу страны сегодня пройдут долгожданные дожди, местами сильные и с грозами. Возможны усиления порывов ветра до 14. Объявлено штормовое предупреждение. В Бресте и Гродно в заключительный день рабочей недели будет не так жарко, как в остальных областных центрах.