МИД: у нас действует собственное белорусско-украинское соглашение о порядке безвизового пересечения государственной границы

Новости Беларуси. Введение безвизового въезда в Евросоюз для граждан Украины никак не отразится на белорусах, которые желают посетить соседнее государство. Об этом 18 мая сообщили в МИД нашей страны. На пересечении общей белорусско-украинской границы никаких дополнительных проверочных мероприятий в связи с этим вводиться не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

У нас действует собственное белорусско-украинское соглашение о порядке безвизового пересечения государственной границы. Не вижу здесь возможных последствий для граждан Беларуси с точки зрения возникновения каких-то дополнительных препятствий с украинской стороны.

Напомним, уже с 11 июня украинцы могут отправиться в Европу на 90 дней без визы. Им потребуется лишь биометрический паспорт. Соответствующий документ подписали в Страсбурге накануне.