Сражение на словах: мастера ораторского искусства борются за звание лучшего

Новости Беларуси. Международный конкурс ораторского мастерства «Цицероний» проходит в Минске. В сражении на словах участвуют 48 студентов белорусских вузов. Прежде чем попасть в финал, они проходили отбор в городских и областных турах. Каждому оратору дано 3 минуты, чтобы раскрыть тему «События, люди и их дела». Примечательно, что среди участников много иностранцев. Есть ораторы из Венесуэлы, Китая и Нигерии. На изучение «великого и могучего» у них ушли годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Голубев организатор конкурса «Цицероний 2017», профессор кафедры психологии и педагогики Академии МВД РБ:

Стало интересней, потому что мы слышим не только традиционное говорение наших белорусских людей, но мы слышим уже, как разговаривают, интонируют, хотят по-русски говорить представители очень далеких стран. Это очень интересно.

Впервые конкурс провели в 2000 году среди курсантов Академии МВД. Но со временем он приобрел статус международного. За 17 лет в красноречии здесь соревновались представители 30 стран.