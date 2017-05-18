Светлана Алексиевич опровергла сообщения о своей смерти

Новости Беларуси. Сообщение о смерти Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе, появилось в ряде французских изданий утром 18 мая. Популярная французская ежедневная газета Le Figaro, ссылаясь на аккаунт министра культуры Франции Франсуазы Ниссен в Twitter, сообщила: «Ужасные новости. Умерла Светлана Алексиевич».

Новость в считанные минуты разлеталась по социальным сетям, с пометкой Breaking News ее перепечатали ведущие мировые издания. Через 40 минут после публикации Le Figaro выпустила опровержение, в котором отмечалось, что «после проверки выяснилось, что аккаунт в Twitter не принадлежит новому министру культуры» Франции.

Светлана Александровна здорова, с ней все в порядке.

31 мая ей исполнится 69 лет.

Сейчас писательница находится в Сеуле на презентации своих книг на корейском языке. Об этом в социальных сетях рассказали друзья Алексиевич.



«Светлана Алексиевич жива и прекрасно себя чувствует, друзья. Она в Сеуле, получает премию», – написала на своей странице в Facebook культуролог Юлия Чернявская.



«Будем жить долго и счастливо. А языки пусть сотрясают пыль на позитивных темах, не сочиняя глупостей», – отметили пользователи социальных сетей на странице Алексиевич.

Позже стало известно, что Светлану Алексиевич «похоронил» итальянский пранкер.

Томмассо Дебенедетти создал от имени министра культуры Франции Франсуаз Ниссен аккаунт в Twitter. Дебенедетти работает в Риме учителем, у него двое детей.

Томмассо стал известен после серии фальшивых новостей. Ранее он сообщал о смерти бывшего президента Египта Хосни Мубарака, почетного папы римского Бенедикта XVI, сирийского лидера Башара Асада, экс-президента СССР Михаила Горбачева и других известных деятелей.

СМИ и блогеры периодически «хоронят» известных людей.

Так, в разное время онлайн-кончину пережили певица Мадонна, актёр Джордж Клуни, актриса и певица Линси Лохан, певица Земфира, сатирик Михаил Жванецкий и другие.

Пожалуй, появление в американском журнале New York Journal ошибочного некролога, посвящённого писателю Марку Твену – самый известный случай преждевременных похорон. Тогда писатель направил агентству Associated Press телеграмму с фразой, ставшей впоследствии крылатой: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены». Подробнее об этом читайте здесь.