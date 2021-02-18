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Андрей Муковозчик: «Вы предпочли другой путь, отринув «не навреди». А ведь такие вещи возвращаются»

18 февраля 2021 15:59
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в телефельетоне «Накипело».

Можно ли обучать детей удаленно, сидя на Мальдивах? Отчего же нет, говорит нам пример демократии у соседей

Андрей Муковозчик: «Вы предпочли другой путь, отринув «не навреди». А ведь такие вещи возвращаются»-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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