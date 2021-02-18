Андрей Муковозчик: «Вы предпочли другой путь, отринув «не навреди». А ведь такие вещи возвращаются»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в телефельетоне «Накипело».
Можно ли обучать детей удаленно, сидя на Мальдивах? Отчего же нет, говорит нам пример демократии у соседей
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в телефельетоне «Накипело».
Можно ли обучать детей удаленно, сидя на Мальдивах? Отчего же нет, говорит нам пример демократии у соседей
В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).