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Патрули на перронах и работа кинологов: в Минске проходит спецмероприятие «Пассажир»

21 мая 2026 07:31
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Патрули на перронах, проверки в залах ожидания, работа кинологов. С 21 мая и по 23 мая в столице проходит специальное комплексное мероприятие «Пассажир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его проводит Минский отдел внутренних дел на транспорте. Цель – обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на объектах транспортной инфраструктуры.

Патрули на перронах и работа кинологов: в Минске проходит спецмероприятие «Пассажир»-2

Сергей Папков, первый заместитель начальника Минского ОВДТ – начальник милиции общественной безопасности:
Особое внимание будет уделено мониторингу залов ожидания, помещений билетных касс на предмет оставления без присмотра имущества и его изъятия, проведение инструктажей с членами поездных бригад, выявлению лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Сохранность вашего имущества и здоровья на железнодорожном транспорте в первую очередь зависит от вашей собственной бдительности и дисциплины. Соблюдение простых правил безопасности, ответственное хранение вещей и отказ от рискованного поведения на железнодорожных путях сведут к минимуму вероятность стать жертвой преступления или несчастного случая.

Правоохранители подчеркивают: транспортный узел – место, где безопасность зависит от каждого. Чем внимательнее пассажиры относятся к вещам, маршруту и поведению на путях, тем меньше рисков и тем спокойнее работа служб, которые ежедневно обеспечивают порядок на железной дороге.

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