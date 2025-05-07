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МИД: Беларусь призвала Индию и Пакистан к скорейшему прекращению огня

07 мая 2025 07:43
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Беларусь с глубокой тревогой отслеживает эскалацию отношений между дружественными нашей стране государствами – Индией и Пакистаном. На происходящее в Южной Азии отреагировало наше Министерство иностранных дел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: Беларусь призвала Индию и Пакистан к скорейшему прекращению огня-2

В заявлении говорится, что Беларусь последовательно выступает за разрешение споров между государствами путем консультаций, переговоров и иных мирных средств, и призывает стороны к скорейшему прекращению огня, и убеждена, что альтернативы решения конфликта путем мирных переговоров нет. Приветствуем шаги всех сторон, которые способствуют скорейшей деэскалации конфликтной ситуации и ее политическому урегулированию, а также поиску путей конструктивного взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом, способствующих укреплению безопасности в регионе.

# МИД Республики Беларусь # Международная политика

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