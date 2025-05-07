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Конфликт между Индией и Пакистаном перерастает в полномасштабную войну

07 мая 2025 07:39
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Конфликт между Индией и Пакистаном перерастает в полномасштабную войну. Ночью с 6 на 7 мая Нью-Дели объявил о начале операции «Синдур», после чего индийские Вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по территории соседней страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: Беларусь призвала Индию и Пакистан к скорейшему прекращению огня.

Конфликт между Индией и Пакистаном перерастает в полномасштабную войну-2

Как заявили в военном ведомстве, целью атаки было девять объектов террористов, откуда планировались и осуществлялись нападения на Индию. Премьер-министр Пакистана назвал эту бомбардировку актом войны и заявил, что его страна имеет право на ответ. По словам главы правительства, в результате агрессии пострадало как минимум пять населенных пунктов, погибли около 30 мирных жителей.

Конфликт между Индией и Пакистаном перерастает в полномасштабную войну-4

Все спали, когда раздались взрывы. Мы подумали, что в мечети произошел несчастный случай. Когда мы выскочили, раздался еще один взрыв и весь дом затрясся, тогда мы все испугались. Мы схватили детей и поднялись на гору, ждали там три или четыре часа, потом спустились обратно на дорогу. Было очень страшно. 

Конфликт между Индией и Пакистаном перерастает в полномасштабную войну-6

Мы спали, когда появились дроны. Они атаковали мечеть, попали прямо в нее – разрушили двор и крышу. Все было разрушено. На крыше сидел один человек, он был на дежурстве, он был убит.

Отношения между двумя соседями, обладающими ядерным оружием, значительно ухудшились после недавнего теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек. Индия обвиняет Пакистан в поддержке террористов. Исламабад это отвергает.

# Международная политика

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