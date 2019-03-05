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MICS6: в Беларуси по программе ЮНИСЕФ оценят положение женщин и детей

05 марта 2019 06:30
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Новости Беларуси. Есть ли в вашем доме электричество? Кто ребенку помогает с домашними заданиями? Насколько вы счастливы? На десятки подобных вопросов предстоит ответить 9000-м белорусских семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

MICS6: в Беларуси по программе ЮНИСЕФ оценят положение женщин и детей-1

В стране начинается многоиндикаторное кластерное обследование МИКС6. Это глобальная программа, разработанная ЮНИСЕФ. Ее цель – сбор актуальных данных для оценки положения детей и женщин в разных странах мира. На вопросы попросят ответить всех членов семьи, но только с их добровольного согласия. Анонимность гарантируется.

MICS6: в Беларуси по программе ЮНИСЕФ оценят положение женщин и детей-4

Инна Коношонок, начальник главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Национального статистического комитета Беларуси:
МИКС-обследования в нашей стране являются единственным источником по таким показателям, как детский труд, воспитание детей, их развитие в раннем возрасте. В ходе обследования изучаются так же такие малоизученные вопросы, как отношение женщин и мужчин к домашнему насилию, удовлетворенность жизнью, ощущение счастья и разные другие вопросы, которые актуальны для Республики Беларусь.

MICS6: в Беларуси по программе ЮНИСЕФ оценят положение женщин и детей-7

Обследование продлится три месяца. Чтобы под видом специалиста не впустить в дом мошенника, надо обратить внимание на удостоверение, письмо-приглашение на участие в обследовании, сумку и шейный платок с логотипами МИКС.

# Опрос # общество # Инна Коношонок # Фотофакт

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