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В Минске на перекрёстке проспекта Машерова и улицы Даумана изменилась схема движения транспорта

04 марта 2019 20:05
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Новости Беларуси. Ехать по-новому. На перекрестке проспекта Машерова и улицы Даумана изменилась схема движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на перекрёстке проспекта Машерова и улицы Даумана изменилась схема движения транспорта-1

В Минске на перекрёстке проспекта Машерова и улицы Даумана изменилась схема движения транспорта-3

Там установили дополнительную секцию светофора для поворота направо. Зеленая стрелка появилась и со стороны Старовиленского тракта. Нововведения должны уменьшить поток машин на участке.

А что думают автомобилисты: улучшится ли ситуация на дороге?

Подробнее – в видеоинформации

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

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