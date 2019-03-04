В Минске на перекрёстке проспекта Машерова и улицы Даумана изменилась схема движения транспорта

Новости Беларуси. Ехать по-новому. На перекрестке проспекта Машерова и улицы Даумана изменилась схема движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Там установили дополнительную секцию светофора для поворота направо. Зеленая стрелка появилась и со стороны Старовиленского тракта. Нововведения должны уменьшить поток машин на участке.

А что думают автомобилисты: улучшится ли ситуация на дороге?