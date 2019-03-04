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Прошли маршем по улицам и возложили цветы. В Гродно состоялись мероприятия в честь Дня милиции

04 марта 2019 20:44
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Новости Беларуси. 4 марта белорусские правоохранители отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действующий состав и ветеранов службы поздравил Президент.

В Гродно в честь Дня милиции сотрудники внутренних дел прошли торжественным маршем по центральным улицам города.

Прошли маршем по улицам и возложили цветы. В Гродно состоялись мероприятия в честь Дня милиции-1

Прошли маршем по улицам и возложили цветы. В Гродно состоялись мероприятия в честь Дня милиции-3

Прошли маршем по улицам и возложили цветы. В Гродно состоялись мероприятия в честь Дня милиции-5

Таким образом отмечать профессиональный праздник в Гродно – еще советская традиция. Ее возродили несколько лет назад. В составе колонны – около 200 сотрудников из различных подразделений, а также техника – от ретро до современной. Участники марша возложили цветы к вечному огню и к памятнику милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга.

Митинг принимал министр внутренних дел. Игорь Шуневич присвоил очередные воинские звания сотрудникам и напомнил, что этим летом им предстоит достойно обеспечить безопасность проведения II Европейских игр.

Прошли маршем по улицам и возложили цветы. В Гродно состоялись мероприятия в честь Дня милиции-8

Прошли маршем по улицам и возложили цветы. В Гродно состоялись мероприятия в честь Дня милиции-10

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Мы хотим актуализировать, чтобы каждый сотрудник сконцентрировался на выполнении своих обязанностей и имел внутреннюю потребность делать всё четко, правильно, красиво, цивилизованно, культурно. Как спортсмена подводят к соревнованиям, так и милиционера подвести к значимому событию спортивному, чтобы он внутренне мобилизовался, был готов реагировать, при этом не показывая свою напряженность внутреннюю.

Министр рассказал, что сотрудники внутренних дел выезжали в Азербайджан, смотрели, как прошли I Европейские игры, а также знакомились с опытом олимпийского Сочи. К тому же, чемпионат мира по хоккею, который проходил в Минске, дал хороший опыт работы на соревнованиях высокого уровня.

Прошли маршем по улицам и возложили цветы. В Гродно состоялись мероприятия в честь Дня милиции-13

Прошли маршем по улицам и возложили цветы. В Гродно состоялись мероприятия в честь Дня милиции-15

# Милиция Беларуси # общество # Игорь Шуневич # Фотофакт

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