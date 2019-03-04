Прошли маршем по улицам и возложили цветы. В Гродно состоялись мероприятия в честь Дня милиции

Новости Беларуси. 4 марта белорусские правоохранители отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действующий состав и ветеранов службы поздравил Президент.
В Гродно в честь Дня милиции сотрудники внутренних дел прошли торжественным маршем по центральным улицам города.
Таким образом отмечать профессиональный праздник в Гродно – еще советская традиция. Ее возродили несколько лет назад. В составе колонны – около 200 сотрудников из различных подразделений, а также техника – от ретро до современной. Участники марша возложили цветы к вечному огню и к памятнику милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга.
Митинг принимал министр внутренних дел. Игорь Шуневич присвоил очередные воинские звания сотрудникам и напомнил, что этим летом им предстоит достойно обеспечить безопасность проведения II Европейских игр.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Мы хотим актуализировать, чтобы каждый сотрудник сконцентрировался на выполнении своих обязанностей и имел внутреннюю потребность делать всё четко, правильно, красиво, цивилизованно, культурно. Как спортсмена подводят к соревнованиям, так и милиционера подвести к значимому событию спортивному, чтобы он внутренне мобилизовался, был готов реагировать, при этом не показывая свою напряженность внутреннюю.
Министр рассказал, что сотрудники внутренних дел выезжали в Азербайджан, смотрели, как прошли I Европейские игры, а также знакомились с опытом олимпийского Сочи. К тому же, чемпионат мира по хоккею, который проходил в Минске, дал хороший опыт работы на соревнованиях высокого уровня.