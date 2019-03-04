Прошли маршем по улицам и возложили цветы. В Гродно состоялись мероприятия в честь Дня милиции

В Гродно в честь Дня милиции сотрудники внутренних дел прошли торжественным маршем по центральным улицам города.

Таким образом отмечать профессиональный праздник в Гродно – еще советская традиция. Ее возродили несколько лет назад. В составе колонны – около 200 сотрудников из различных подразделений, а также техника – от ретро до современной. Участники марша возложили цветы к вечному огню и к памятнику милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга.

Митинг принимал министр внутренних дел. Игорь Шуневич присвоил очередные воинские звания сотрудникам и напомнил, что этим летом им предстоит достойно обеспечить безопасность проведения II Европейских игр.