Большинство жителей Чехии не верят в боеспособность Вооружённых Сил страны

Большинство жителей Чехии не верят в способность армии страны защитить их в случае агрессии. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Национальным центром изучения общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 9 из 10 респондентов убеждены, что государственный суверенитет необходимо отстаивать любой ценой. В то же время, 56 % опрошенных не верят в реальную обороноспособность Вооруженных сил. Более 40 % уверены, что по уровню подготовки армия Чехии отстает от воинских соединений других европейских стран. Почти 30 % респондентов считают, что расходы на оборону опустошают бюджет. Еще 40 % убеждены, что содержание армии – это напрасная трата денег.