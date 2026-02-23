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Большинство жителей Чехии не верят в боеспособность Вооружённых Сил страны

23 февраля 2026 13:45
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Большинство жителей Чехии не верят в способность армии страны защитить их в случае агрессии. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Национальным центром изучения общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство жителей Чехии не верят в боеспособность Вооружённых Сил страны-2

Так, 9 из 10 респондентов убеждены, что государственный суверенитет необходимо отстаивать любой ценой. В то же время, 56 % опрошенных не верят в реальную обороноспособность Вооруженных сил. Более 40 % уверены, что по уровню подготовки армия Чехии отстает от воинских соединений других европейских стран. Почти 30 % респондентов считают, что расходы на оборону опустошают бюджет. Еще 40 % убеждены, что содержание армии – это напрасная трата денег.

# Чехия # Вооруженные силы

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