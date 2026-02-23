Более 60 млн человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежного шторма

А власти США ведут войну с непогодой. На восточное побережье страны обрушился мощный снежный шторм. Стихия затронула более 60 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Режим чрезвычайного положения объявлен в 6 штатах. Там за несколько часов выпало до 60 сантиметров снега. Без электричества остались свыше 100 тысяч домов. Снежная буря повлияла и на работу аэропортов. Отменены почти 4 тысячи авиарейсов, в том числе международных. Задержано более 7 тысяч. Временно прекращены занятия в школах. Власти призвали людей воздержаться от поездок. Сотрудников многих учреждений перевели на удаленную работу.