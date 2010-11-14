Международный проект кинематографистов из 9 стран «Счастье мое» удостоен золота кинофестиваля «Лістапад-2010»

Лучшие картины назвали на церемонии закрытия 17-го кинофорума. Золота фестиваля удостоена кинолента «Счастье мое» украинского режиссера Юрия Лозницы. Фильм – международный проект кинематографистов из девяти стран. Лента о несправедливости в обществе.

У ленты немало наград. Приз киноведов и критиков на «Кинотавре». Кроме того, «Счастье мое» было включено в программу Каннского кинофестиваля, а в Киеве на кинофоруме «Молодость» просто осыпано наградами.

Виктор Немец, главный герой фильма «Счастье моё» (Украина):

Моя заслуга в том, что я старался быть одним целым вместе с оператором, режиссером, художником по костюму, гриму. Работа была сложная, но очень интересная. Мне хотелось бы, чтобы таких работ было еще больше.

Лучшим кинодебютом среди художественных лент жюри назвало фильм «Октябрь» из Перу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А вот приз зрительских симпатий завоевал венесуэльский фильм «Брат». Режиссер Марсель Раскин. Кстати, домой латиноамериканцы увезут и еще одну высокую награду – хрустальный кубок, приз Президента Республики Беларусь «за гуманизм и духовность в кино».

Фернандо Хавьер Морено Чавес, главный герой фильма «Брат» (Венесуэла):

Хоть эта награда и принадлежит фильму, мне бы хотелось разделить ее. Разбить на кусочки и вручить каждому участнику нашей большой команды. Кстати, после «Листопада» картина поедет в Чили, Каир и на фестиваль в Испанию.

В документалистике лучшими признаны короткометражный фильм из России «Глубинка 35х45» и полнометражный «Последний канатоходец» (Армения). А вот Гран-при, среди неигровых картин, у ленты «Женщина с пятью слонами» совместного швейцарско-германского производства.

Напомним, жюри «Листопада» отсмотрело более 50 картин. Из них белорусских четыре: «Масакра», «Лампа не гаснет» «Главная роль» и «Давеху». Как и в предыдущие годы, фильмы кинофестиваля увидели во всех областях Беларуси.