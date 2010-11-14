Нападения на журналистов в России – жестокая тенденция последних лет

Неделю назад в 00.30 журналист Олег Кашин возвращался домой – сюда на Пятницкую, 28. Но это теперь все знают этот адрес. Сам же Кашин никому не говорил, где живет, будто зная, рано или поздно за ним придут.

Той ночью он уже был возле своей калитки, когда к нему подошли двое неизвестных. Один из них из букета цветов достал железный прут, и, предупреждаем, дальше зрелище не для слабонервных.

Это ужасно жестокая полутораминутная сцена избиения с камер видеонаблюдения потом станет главным вещдоком в уголовном деле. Но эксперты отметят, рассмотреть хоть какие-то приметы преступников невозможно. А значит, вероятнее всего, еще одним «подвешенным журналистским делом» в России станет больше.

Уже на следующий день, когда станут известны травмы, которые получил Олег Кашин, многое встанет на свои места. У журналиста ничего не украли, но при этом сломали челюсти, ноги, врачи зафиксировали травматический отрыв фаланг пальцев и перелом основания черепа. Друзья журналиста потом скажут то, что всем и без того понятно. Кашина били, чтобы он не ходил, не говорил, не писал и не думал.

Пока журналист Олег Кашин лежал в искусственной коме, его коллеги писали письмо Дмитрию Медведеву. Вот отрывки из обращения:

«Со дня убийства Владислава Листьева прошло 15 лет. Анна Политковская была убита четыре года назад. Редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов изувечен в ноябре позапрошлого года. Эти преступления не раскрыты до сих пор».

«Только в этом году в России были убиты восемь, совершены нападения на 40 представителей прессы».

Редактор одного известного московского журнала Игорь Шулинский под письмом, конечно, тоже подписался. С Кашиным они общались буквально накануне трагедии – обсуждали, как опубликовать роман Олега. Теперь вот все изменилось. И в новый номер журнала готовится материал с подборкой самых ярких цитат из статей Кашина за последние годы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Когда их читаешь – понимаешь – журналист писал свободно обо всем и о ком хотел.

Игорь Шулинский, главный редактор журнала «TimeOut»:

Не знаю, знают ли минские читатели о том, что студентки типа журфака выпустили календарь для Путина. Кашин тоже, мне кажется, достаточно жестко написал и очень правильно: «Во-первых, за десять лет чудовищно надоел всячески пропагандируемый официозом образ бывшего президента как секс-символа. И чем больше Путину лет, тем пошлее и отвратительнее это выглядит. То есть еще не как Брежнев, но уже вполне смешно и жалко. И если тот календарь был инициативой снизу, то его авторы ведут себя некрасиво, обманывая Путина по поводу того, что все женщины его хотят – никто не хочет».

Одним словом, он писал всегда достаточно легко, и пишет и, я надеюсь, будет писать.

То, что Кашин писал так легко и обо всех, и не только в своих статьях, но и в блогах в интернете – теперь очень расширяет круг подозреваемых. В своем живом журнале он не стесняясь назвал губернатора Псковской области Андрея Турчака, мягко говоря, не очень хорошим губернатором. Писал Кашин и о прокремлевских движениях. Причем совсем не хвалебные оды. Да так, что незадолго до нападения на сайте «Молодой гвардии» – это молодежное крыло Единой России – висел портрет Кашина со штампом «Будет наказан».

Игорь Шулинский, главный редактор журнала «TimeOut»:

Здесь очень много людей, которые могли быть заинтересованы. Но мне кажется, главное в том, что когда в интервью очень важный человек в этой стране говорит о том, что нужно бить по голове всех недовольных – то, собственно, всегда найдется много людей, которые захотят ну, как бы, выслужиться.

Но дела не раскрываются. Особенно по смерти журналистов. Мало того, буквально в день избиения Кашина появилось очень много информации о том, что в этот же день в жуковском районе кого-то тоже избили, за два дня еще кого-то. Эта ситуация повторяется. В Самаре там что-то произошло.

На неделе в Пушкинском сквере они собрались на пикет, который перерос в митинг. Отстаивая права Олега Кашина, они требовали раскрыть хотя бы это дело, параллельно вспоминая многие другие. Того же Михаила Бекетова. Журналиста из Химок в 2008 году избили так, что сейчас он инвалид первой группы. Сам Бекетов пытался разоблачить коррупционные схемы, связанные со строительством автострады из Москвы в Питер. Пролегать она должна через Химкинский лес, что вызвало среди населения массу протестов. Но этим летом Владимир Путин объявил, что от планов строительства никто отказываться не намерен. Впрочем, некоторые журналисты еще до этого в своих материалах упоминали о том, что работы по вырубке Химкинского леса якобы финансировал коллега Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг.

Мишель Криллас, журналист (Нидерланды):

До сих пор мы много результатов не видели. Важны не только хорошие слова, но и хорошие результаты. И если такие избиения происходят, это очень плохо.

С делом Бекетова у Кашина и правда немало общего. Виталий Шушкевич работал с последним как гражданский активист и был причастен к тому, что Олег Кашин взял интервью у неизвестных, которые недавно напали на администрацию Химок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Так у друзей журналиста появился еще один подозреваемый.

Виталий Шушкевич, член оргкомитета пикета в защиту Олега Кашина:

Это мэр Химок Стрельченко, которого многие называют причастным к избиению Бекетова, потому что Олег делал интервью с теми, кто громил администрацию Стрельченко.

На том самом пикете неравнодушные выдвинули свои требования: допросить всех ими подозреваемых – от главы «Росмолодежи» до псковского губернатора и мэра Химок – и уже к пятому декабря огласить предварительные итоги следствия. Но сам Виталий на вопрос о вероятности раскрытия этого дела пока лишь пожимает плечами

Виталий Шушкевич, член оргкомитета пикета в защиту Олега Кашина:

Мое мнение: здесь все зависит от Дмитрия Медведева, потому что понятно, что Медведев контролирует только свою пресс-службу. Если его это устраивает и он не хочет ничего менять, а дальше будет ее контролировать, то, разумеется, правоохранительные органы не найдут никогда и никого.

Чтобы нашли не просто кого-то, а настоящих виновников, и не просто когда-то, а как можно скорее, здесь, на Петровке, 38, с утра до вечера с одиночным пикетом по очереди стоят друзья и знакомые избитого Олега Кашина. Тем временем, в Госдуму планируют внести закон, который в России приравняет журналистов к госдеятелям. То есть за посягательство на их жизнь можно будет сесть на срок до 20 лет. Однако те, кто стоят под воротами ГУВД говорят, что ноги у проблемы растут совсем не оттуда, откуда пытаются показать.

Татьяна Фельгенгауэр, ведущая радиостанции «Эхо Москвы»:

Я не думаю, что это может как-то серьезно помочь. Я повторю общую мысль, которая сейчас все говорят: прежде чем ужесточать наказание, нужно обеспечить его неотвратимость.

С 1993 года в России убили 32 журналиста. Количество искалеченных – в десятки раз больше. Сейчас дело Олега Кашина передано специалистам по расследованию резонансных преступлений. Но эксперты отмечают, что раскрыть его как и другие почти нереально: преступление явно заказное, а заказчики – «влиятельные».

Леонид Рудницкий, журналист, писатель (Россия):

Не может так нормальный человек бить лежащего на земле. Уже нет никакой необходимости. Или если его убить, так тогда надо было камнем по голове, проломить череп. Они умышленно над ним измывались.

То, что это сейчас обратилось на журналистов, это да, это симптом. И правильно сказал кто-то из общественной палаты, что если ударят слесаря трубой по голове, то не за то, что он слесарь. Но если ударят журналиста трубой по голове, то за то, что он журналист.

Сейчас рабочее место журналиста Кашина в издательском доме «Коммерсант», понятно, пустует. 20 самых резонансных материалов Олега выложены на сайте газеты, но даже когда первый шок от произошедшего у коллектива прошел, мнение о причинах нападения не изменилось. В «Коммерсанте» уверены: это не какая-то бытовая ссора. Кашин пострадал за свои тексты. Может быть, поэтому, комментируя произошедшее, друзьям журналиста уже сложно подбирать аккуратные выражения.

Дмитрий Бутрин, заведующий отделом экономической политики газеты «Коммерсант»:

Здесь возможен политический заказ. И я, наверное, не скажу ничего нового, поскольку уровень насилия в обществе огромный, то это, естественно, транслируется и на власть. Когда дело доходит до серьезных конфликтов, она показывает, что у нее такое же рязанское мурло, как и у всех гопников Российской Федерации, которые готовы взять в руки прутья.

К концу недели избитый Олег Кашин все-таки пришел в себя, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Правда ни двигаться, ни говорить он пока не может. Врачи констатируют, что на восстановление журналисту понадобится как минимум три месяца. Но это, конечно, не учитывая моральный аспект.