Эмир Кустурица: Переустройство мира сейчас, конечно, необходимо

На вопросы корреспондента телекомпании «Столичное телевидение» ответил режиссер и актер Эмир Кустарица.

Александр Галанский: Почему вы мало улыбаетесь?

Эмир Кустурица: Я мало улыбаюсь, поскольку все смешное уже есть в моих фильмах. По большому счету, всем, что я делаю, я пытаюсь тронуть людей. А сейчас я мало улыбаюсь еще и потому, что немного простыл и устал. Но вообще я люблю смеяться. Это особая гимнастика, которую я очень ценю.

Александр Галанский: Когда вы смотрите на современное мироустройство, оно вызывает у вас желание снимать кино о проблемах, желание улыбаться или желание жить и что-то менять?

Эмир Кустурица: На данный момент мир переживает тяжелые времена. С одной стороны либеральный – дикий – капитализм, который определил весь 20 век и сформировал современную глобальную торговую систему. С другой стороны – производство оружия. Ведь это также основа мировой экономики. То есть, то, что можно назвать господством государственной военно-промышленной машины. Либеральный капитализм не позволяет в достаточной мере контролировать процессы в обществе силой. А демократическая система в условиях господства капитала просто не работает, не может решить всех проблем. А если вы желаете управлять миром, у вас должна быть и соответствующая система для этого. Очевидно, что демократия под давлением капитала не является такой системой. Однако ослабление либерального капитализма приводит к развитию другого – государственного капитализма. И знаете, в чем самая большая проблема? Условно говоря, в мире правят механизмы либерального капитализма, но самая мощная капиталистическая страна при этом – это такой, знаете, «капиталистический» Китай.

Итак, в мире есть две точки силы. США с ее уже существующим экономическим потенциалом и с тем, что они называют демократией. С другой стороны Китай, со своим видением места государства, который сейчас становится самой мощной экономической силой мира.

У нас, у славян, конечно, тоже есть свое особенное видение этой модели мира. Но проблема установления гармонии в мире, на самом деле, в том, что политическая система, которую называют «демократией», в условиях сложившейся экономической системы, недостаточна для управления. И еще есть глобализация, которая постоянно приносит новые проблемы. Для малых стран глобализация неприемлема, поскольку уничтожает их, нашу индивидуальность, нашу самоидентификацию. А человек должен иметь некую духовную идентификацию, он не может идентифицировать себя только с чем-то материальным. Если мы хотим оставаться людьми, мы не можем идентифицировать себя с небоскребом. Или с машиной. Это всего лишь предметы, которые мы используем.

Если мы посмотрим – планета Земля состоит из множества малых стран: Сербия, Беларусь, Дания. Да любая страна в Европе. И проблема в том, что демократия в условиях давления капитала не справляется с проблемами этих стран. А стоящие у власти капиталисты к тому же желают и большей власти, и больших капиталов. В этих условиях может произойти все что угодно, даже, не дай бог, какая-то огромная война. Но переустройство мира сейчас, конечно, необходимо. Ведь в нынешней ситуации, в недавней истории есть масса примеров попрания основных прав.

Белград бомбили без согласия ООН. И Ирак бомбили без согласия ООН. И это, очевидно, было решением той, одной страны, которая и правит в ООН. И будущее еще должно нам показать и должно ответить на миллион вопросов, которые сейчас существуют в мире. Хотя я не могу сказать, что это ситуация как в Европе 1938 года. Но существует множество знаков, которые показывают, что история повторяется. Например, отделение Косово от Сербии. Очень похоже на аннексию Судетской области по Мюнхенскому договору. Это то, что мы должны понять. Эти процессы, которые происходят в сегодняшнем мире, это знаки, которые дают мне подсказку, когда я думаю о мировой политике.

Александр Галанский: Будущее планеты Земля за объединением?

Эмир Кустурица: Политика – это не всегда следование правильным целям. Политика – это, как правило, человеческая активность, направленная на достижение некоторого порядка с помощью компромиссов. Это все открытые вопросы, о которых нужно говорить с учетом понимания того, что конкретная страна, конкретный народ сам придерживается некой своей разумной линии исторического развития, сам ищет пути предупреждения кризисов.

Александр Галанский: Кто Кустурица в 2010 году – человек с гражданской позицией, режиссер, музыкант или кто?

Эмир Кустурица: Я футболист!

Александр Галанский: А как же остальные ипостаси?

Эмир Кустурица: Все остальное – это ерунда. Я уже говорил: я человек прошлого и будущего. Я не человек нынешнего времени и нынешнего статуса. Я человек, который живет миллионом способов, но в больше всего в прошлом и в будущем, а никак не сейчас.

Александр Галанский: Вы стали сенсацией на «Листопаде», а стал ли «Листопад» сенсацией для вас? И что вы думаете об этом форуме как человек, который повидал немало фестивалей класса А и классом пониже?

Эмир Кустурица: Человек должен быть открытым в любом случае. И об этом говорю не только я, но и многие другие. А поскольку я человек скорее из прошлого или из будущего – то есть не очень современный. Так вот, если смотреть в будущее, то мне кажется, что и ваш кинофестиваль и многие другие добрые дела, которые начинаются на белоруской земле, с годами будут все лучше. И существуют они именно для того, чтобы в будущем вам было легче.